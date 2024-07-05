تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 علي جميع الاقمار الصناعية.. نزلها علي التلفاز واتبسط مع عيالك

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 علي جميع الاقمار الصناعية.. نزلها علي التلفاز واتبسط مع عيالك
تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 علي جميع الاقمار الصناعية.. نزلها علي التلفاز واتبسط مع عيالك

تردد قناة توم وجيري هو ما يبحث عنه الآباء والأبناء بشكل كبير خاصة أن القناة تقدم محتوى مميز للأطفال يتناسب مع أعمار الأطفال بشكل كبير فهي من القنوات التي تقدم الكرتون للأطفال بالإضافة لتقديم الأغاني والعديد من البرامج التي تناسب الأطفال بشكل كبير لذلك يرغب الآباء والأمهات في تحميل القناة لأطفالهم لمشاهدتها.

مميزات معرفة تردد قناة توم وجيري

تمتلك القناة الكثير من المميزات المختلفة التي زادت من نسبة مشاهدة الأطفال لها، فهي واحدة من القنوات المشهورة بتقديم محتوى مميز للأطفال، بالإضافة لعرضها كرتون توم وجيري لذلك تكتسب شعبية كبيرة، ويبحث الكثير عنها من أجل تحديث التردد الأخير لها، كما أنها تعمل على القمر نايل سات وعرب سات، وتمتلك القناة تلك المميزات:

  • تقدم أفلام ديزني المترجمة.
  • تقدم الكثير من برامج الأطفال المتنوعة والمختلفة.
  • تبث محتواها على مدار 24 ساعة بدون انقطاع.
  • لا تحتاج الي اشتراك لتنزيل القناة ومشاهدتها بل هي مجانية بشكل كامل.
  • تقدم برامج
  • جودة الصوت والصورة المميزة التي تقدم به القناة محتواها.
  • تقدم برامج  تعليمية متميزة للأطفال تتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة.
  • برامجها مناسبة مع الاعمار المختلفة للأطفال فهي تستهدف فئة كبيرة من الأطفال.

تردد قناة توم وجيري

يمكن تنزيل القناة والاستمتاع بمشاهدة مجموعة من البرامج المختلفة التي تقدم للأطفال من خلال شاشة القناة بحيث أنها تقدم محتوى مميز للأطفال،  كما أن القناة تبث محتواها بصورة وجودة عالية وبدون انقطاع لذلك فهي تحوز بشعبية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية، فهي من قنوات الأطفال التي تكتسب شهرة كبيرة مع جودة الصوت المميزة، ويمكن تنزيل القناة من خلال التردد التالي:

  1. التردد:11326
  2. معدل الترميز:27500
  3. معدل الاستقطاب: أفقي
  4. معامل التصحيح:5/6
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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