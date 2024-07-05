موعد رسمي : عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس علي قناة الفجر وatv التركية

مسلسل قيامة عثمان الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العالم العربي وخارجه ينتظر بشغف من قبل محبي الدراما التاريخية بعد انتهاء الجزء الخامس الذي حقق شعبية كبيرة تساءل الجمهور عن موعد عرض الجزء السادس والقنوات التي ستنقله.

من المتوقع أن يتم عرض أولى حلقات الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان في الفترة القادمة حيث لم يتم تحديد الموعد النهائي بعد لكن الإعلانات الرسمية ستكون في وقت قريب يتابع الجمهور بفارغ الصبر لمعرفة تفاصيل القصة المثيرة والأحداث التي ستجسدها السلسلة في هذا الجزء.

قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس

مسلسل قيامة عثمان حظي بإعجاب كبير من الجمهور في عدة دول عربية حيث يترقب المتابعون بشغف الجزء السادس من المسلسل بعد انتهاء الجزء الخامس الذي ترك بصمة قوية في ذاكرة المشاهدين ينتظرون على أحر من الجمر معرفة التفاصيل الجديدة والأحداث المثيرة التي ستُعرض في هذا الجزء بالإضافة إلى الأبطال الجدد الذين قد ينضمون إلى العمل الفني المميز.

من المتوقع أن يبدأ عرض الجزء السادس من قيامة عثمان في شهر سبتمبر من العام الحالي حيث بدأ فريق العمل بالفعل في تصوير الحلقات ومع تقدم الإعدادات والتحضيرات سيتم الإعلان عن موعد العرض الرسمي على القنوات الناقلة للمسلسل يتوقع أن يكون العرض موازي للإنتهاء من التصوير مما يعزز من تجربة المشاهدة بالنسبة للجمهور المتشوق للحظات الدرامية الشيقة والمشوقة التي تشهدها قصة بناء الدولة العثمانية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بسبب الشعبية الهائلة التي حققها مسلسل قيامة عثمان عبر الأجزاء السابقة قامت عدة قنوات بنقله لضمان وصوله إلى جميع المشاهدين في مختلف البلدان يهدف ذلك إلى تمكين عشاق الدراما التاريخية من متابعة أحداث المسلسل فور عرضه وتضمنت القنوات الرئيسية التي ستبث المسلسل الآتي:

تردد قناة ATV

ترددها 10769

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية