عموم المحافظات “وزارة التربية العراقية” تكشف عن موعد صدور نتائج السادس الاعدادي العراق 2024

ترتفع نسب البحث كثيرا من جانب العديد من الطلبة والطالبات السادس الاعدادي للتعرف على موعد ظهور النتيجة الخاصة بهم وذلك بعد أن انتهى جميع الطلاب والطالبات السادس الاعدادي من تأدية الامتحانات الخاصة بهم ويترقبون الآن ظهور النتيجة المتعلقة بهم لذا يتساءلون عن موعد ظهورها وطريقة الاستعلام عنها، وفيما يلي في هذا المقال سنوضح لكم التفاصيل

نتائج السادس الاعدادي العراق

من اليسير الان ان يطلع الطلاب بالسادس الإعدادي العراق على نتيجتهم بسهوله بالسير على الخطوات التالية:

الخطوة الاولى الدخول على موقع الوزارة من هنا

الخطوة الثانية اختيار ايقونة نتائج السادس الاعدادي

الخطوة الثالثة كتابة رقم القيد ورقم الجلوس بشكل صحيح

الخطوة الأخيرة الضغط على زر عرض النتيجة.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي العراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإشارة الى هذا الموعد الخاص بظهور نتائج السادس الاعدادي العراق اذ ان الوزارة قالت إن تلك النتائج ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة وحتى الآن تكون عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية مستمرة ،ولم يتم الانتهاء منها وهو مجرد أن تنتهي الوزارة من تصحيح إجابات الطلاب سوف تعلن النتيجة لجميع الطلاب والطالبات في الحال

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق

يمكن للطلبة والطالبات أن يحصلوا على النتيجة الخاصة بهم بسهولة السادس الاعدادي عن طريق الانتقال لموقع الوزارة الرسمي الذي تم تخصيصه للاستعلام عن النتيجة التسهيل على جميع الطلبة والطالبات خدمة حصولهم على النتيجة فيستطيع الطالب بكل سهولة من خلال موقع الوزارة الرسمي أن يطلع على نتيجته عندما تظهر