مليون مبروك لأهل نينوي .. نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 بالاسم فقط “هنـــا”

في الفترة الأخيرة نرى أن نسب البحث تزداد كثيرا من جانب الطلاب للتعرف على موعد ضهور نتائج السادس الاعدادي العراق حيث أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بالإشارة إلى هذا الموعد، وأوضحت الخطوات اللازمة الاستعلام عن تلك النتيجة لذا سوف نرفق لكم التفاصيل في مقالنا هذا.

نتائج السادس الاعدادي العراق 2024

يكون الان بامكان الطلبة والطالبات السادس الإعدادي استخراج النتيجة الخاصة بهم الكترونيا عن طريق السير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال لموقع الوزارة الرسمي من هنا

الخطوة الثانية اختيار زر نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

الخطوة الثالثة كتابة رقم جلوس الطالب في الخانه المخصصه له

الخطوه الرابعه كتابه رقم القيد بصورة صحيحة في المكان المخصص له.

الخطوة الخامسة الضغط على زر عرض النتيجة، وبعدها سوف تظهر النتيجة في الحال أمامك عقب اتباعك تلك الخطوات السابقة.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي العراق

لقد تمت الإشارة من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية الى موعد ضهور نتائج السادس الاعدادي العراق حيث ان الوزارة قالت إن تلك النتائج ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة وعلى جميع الطلبة والطالبات الانتظار حتى يتم الكشف عن ظهور النتيجة ورفعها على الموقع الالكتروني الخاص بها.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإشارة الى ان هناك روابط رسمي يتم عن طريقها الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق وذلك تيسيرا على جميع الطلبة والطالبات الخدمة الخاصة بالحصول على النتيجة