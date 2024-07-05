NOW جميع الأسماء.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة لعام 2024 استعلم عنها بكل سهولة

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة العراقية لمواطنيها أصحاب الدخل المنخفض، وهذا بهدف مساعدتهم على المعيشة والتغلب على صعوبات الحياة في ظل ارتفاع أسعار المعيشة، وجاء هذا البرنامج ليحقق التكافل الاجتماعي بين المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع العراقي، ونسوف نستعرض عليكم متابعينا الكرام جميع التفاصيل التي تتعلق بخطوات الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكن لجميع المواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالخطوات التي تتمثل في التالي:

يتم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.

يتم تحديد أيقونة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024.

اختيار المحافظة التابع لها من ضمن محافظات العراق الظاهرة أمامك.

تحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها “الوجبة السابعة”.

إضافة جميع البيانات المطلوبة بشمل صحيح.

اضغط على زر استعلام.

على الفور تظهر لك قائمة pdf يتم الضغط على تنزيل.

تلك القوائم بها أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة عليك البحث عن اسمك فيها .

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية بالعراق

كشفت وزارة العمل بالعراق عن الشروط الخاصة بالقبول في الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط تتمثل في التالي: