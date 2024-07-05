فرحي اولادك وابسطيهم.. تردد قناة كراميش الفضائية على القمر الصناعي نايل سات2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
فرحي اولادك وابسطيهم.. تردد قناة كراميش الفضائية على القمر الصناعي نايل سات2024
تردد قناة كراميش 2024

قناة كراميش الفضائية تعد من ضمن و أبرز و أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور،  حيث  تعد قناة كراميش من ضمن اروع القنوات الفضائية التي تعمل على عرض محتوى هادف و تعليمي و أخلاقي للاطفال، و قناة كراميش هي قناة مخصصة  من أجل القيام بعرض العديد من البرامج و الأناشيد المختلفة و المتعددة، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة كبيرة جدا ، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة استقبال قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

اذا كنت تريد تحميل قناة كراميش الفضائية  علي القمر نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات و هي:

  • تردد القناة هو: 11605.
  • القمر الصناعي هو: نايل سات.
  • استقطاب القناة هو: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.

كيفية استقبال قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك

تستطيع القيام بتنزيل قناة كراميش الفضائيه و هذا علي الجهاز الخاص بك، و من خلال العديد من الخطوات و هي:

  •  اضغط أولا على الزر الخاص بعرض القائمة في جهاز التحكم.
  • بعد ذلك اضغط على الزر الخاص بالقائمة الرئيسية.
  • ثم حدد البحث عن القنوات.
  • بعد ذلك اكتب التردد الخاص بالقناة الجديد و غيرها من البيانات التي يلزم كتابتها.
  • ثم اضغط على كلمة بحث.
  • بعد ذلك اضغط على كلمة حفظ، و سوف يكون لديك قناة كراميش علي الجهاز الخاص بك.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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