فرحي اولادك وابسطيهم.. تردد قناة كراميش الفضائية على القمر الصناعي نايل سات2024

قناة كراميش الفضائية تعد من ضمن و أبرز و أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور، حيث تعد قناة كراميش من ضمن اروع القنوات الفضائية التي تعمل على عرض محتوى هادف و تعليمي و أخلاقي للاطفال، و قناة كراميش هي قناة مخصصة من أجل القيام بعرض العديد من البرامج و الأناشيد المختلفة و المتعددة، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة كبيرة جدا ، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة استقبال قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.
تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات
اذا كنت تريد تحميل قناة كراميش الفضائية علي القمر نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات و هي:
- تردد القناة هو: 11605.
- القمر الصناعي هو: نايل سات.
- استقطاب القناة هو: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
- معدل ترميز القناة هو: 27500.
كيفية استقبال قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك
تستطيع القيام بتنزيل قناة كراميش الفضائيه و هذا علي الجهاز الخاص بك، و من خلال العديد من الخطوات و هي:
- اضغط أولا على الزر الخاص بعرض القائمة في جهاز التحكم.
- بعد ذلك اضغط على الزر الخاص بالقائمة الرئيسية.
- ثم حدد البحث عن القنوات.
- بعد ذلك اكتب التردد الخاص بالقناة الجديد و غيرها من البيانات التي يلزم كتابتها.
- ثم اضغط على كلمة بحث.
- بعد ذلك اضغط على كلمة حفظ، و سوف يكون لديك قناة كراميش علي الجهاز الخاص بك.