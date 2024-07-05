فرحي اولادك وابسطيهم.. تردد قناة كراميش الفضائية على القمر الصناعي نايل سات2024

قناة كراميش الفضائية تعد من ضمن و أبرز و أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور، حيث تعد قناة كراميش من ضمن اروع القنوات الفضائية التي تعمل على عرض محتوى هادف و تعليمي و أخلاقي للاطفال، و قناة كراميش هي قناة مخصصة من أجل القيام بعرض العديد من البرامج و الأناشيد المختلفة و المتعددة، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة كبيرة جدا ، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة استقبال قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

اذا كنت تريد تحميل قناة كراميش الفضائية علي القمر نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات و هي:

تردد القناة هو: 11605.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

كيفية استقبال قناة كراميش الفضائية على الجهاز الخاص بك

تستطيع القيام بتنزيل قناة كراميش الفضائيه و هذا علي الجهاز الخاص بك، و من خلال العديد من الخطوات و هي: