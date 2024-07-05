أسهل وألذ..طريقة عمل كيكة التفاح المكرمل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

التفاح هو أحد الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، إلا أن بعض الأطفال قد لا يفضلون تناوله بشكل مباشر. لذلك، وتلجأ الأمهات إلى إعداد كيكة التفاح، والتي تعد من الوصفات المفضلة لدى الجميع وهذه الكيكة السهلة التحضير ولذيذة المذاق، يمكن تناولها مع الشاي في أجواء عائلية دافئة، حيث إن مكوناتها متوفرة في معظم المنازل في هذا المقال، سنقدم لك بالتفصيل خطوات إعداد هذه الكيكة اللذيذة.

طريقة عمل كيكة التفاح

إليكم تحضير أسهل وألذ كيكة تفاح بالكراميل:

المكونات:

2 كوب دقيق أبيض فاخر

2 ثمرة تفاح

1 كوب حليب

4 بيضات في درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

100 جرام زبدة طرية

1/4 كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة خل

1 باكيت بيكنج باودر

رشة ملح

1/2 ملعقة بيكنج صودا

250 جرام سكر أبيض

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

1/2 كوب زيت نباتي

الخطوات: