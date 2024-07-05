أسهل وألذ..طريقة عمل كيكة التفاح المكرمل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

التفاح هو أحد الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، إلا أن بعض الأطفال قد لا يفضلون تناوله بشكل مباشر. لذلك، وتلجأ الأمهات إلى إعداد كيكة التفاح، والتي تعد من الوصفات المفضلة لدى الجميع وهذه الكيكة السهلة التحضير ولذيذة المذاق، يمكن تناولها مع الشاي في أجواء عائلية دافئة، حيث إن مكوناتها متوفرة في معظم المنازل في هذا المقال، سنقدم لك بالتفصيل خطوات إعداد هذه الكيكة اللذيذة.
طريقة عمل كيكة التفاح
إليكم تحضير أسهل وألذ كيكة تفاح بالكراميل:
المكونات:
- 2 كوب دقيق أبيض فاخر
- 2 ثمرة تفاح
- 1 كوب حليب
- 4 بيضات في درجة حرارة الغرفة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 100 جرام زبدة طرية
- 1/4 كوب سكر بودرة
- 2 ملعقة كبيرة قرفة
- 1 ملعقة كبيرة خل
- 1 باكيت بيكنج باودر
- رشة ملح
- 1/2 ملعقة بيكنج صودا
- 250 جرام سكر أبيض
- 2 ملعقة كبيرة نشا ذرة
- 1/2 كوب زيت نباتي
الخطوات:
- سخن الفرن على درجة 180 مئوية وضع الشبكة في الرف الأوسط.
- قشر التفاح وقطعه إلى قطع صغيرة وضعهم في طبق عميق وأضف 2 ملعقة كبيرة قرفة و1/4 كوب سكر بودرة. قلب المكونات جيدًا.
- سخن مقلاة متوسطة على نار متوسطة وأضف الزبدة حتى تذوب وأضف خليط التفاح واتركه لمدة 5 دقائق ثم أرفعه عن النار.
- باستخدام العجان أو المضرب الكهربائي، اخفق البيض على سرعة متوسطة ثم زد السرعة تدريجيًا وأضف السكر تدريجيًا حتى يتضاعف القوام، ثم أضف ملعقة صغيرة فانيليا.
- قلل سرعة العجان ثم أضف الحليب والزيت تدريجيًا. أضف الخل وامزج جيدًا حتى يصبح القوام متجانس.
- أضف الدقيق والبيكنج صودا والملح والبيكنج باودر والنشا وامزجهم جيدًا باستخدام المضرب اليدوي.
- ادهن صينية مقاس 30 سم بالزبدة وابطنها بالدقيق وضع طبقة التفاح بالقرفة في القاع ووزعها بالتساوي وأضف فوقها خليط الكيك.
- ضع الكيكة في الفرن المسخن مسبقًا على درجة 180 مئوية لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تمامًا واختبرها بعود أسنان.
- أخرج الكيكة من الفرن وقطعها وضعها على طبق التقديم وزينها بصوص الكراميل وتصبح جاهزة للتقديم والاستمتاع