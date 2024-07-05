استعلم عنها بالاسم فقط .. نتائج البكالوريا الجزائر 2024 الدور الاول عبر بوابة الديوان الوطني

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
استعلم عنها بالاسم فقط .. نتائج البكالوريا الجزائر 2024 الدور الاول عبر بوابة الديوان الوطني

هناك طلاب لا حصر لهم يقومون بالبحث باستمرار عن موعد ظهور نتائج البكالوريا الجزائراذ انه يستطيع الطالب الاطلاع على نتيجته من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الجزائرية ومن الجدير بالذكر أن تلك النتيجة تكون من ابرز النتائج وأهمها التي ينتظرها الطلاب في هذا الوقت الحالي وفيما يلي سوف نرفق لكم طريقة الحصول على تلك النتيجة.

نتائج البكالوريا الجزائر 2024

كثير من الطلاب الجزائريين الشغل الشاغل لهم في الوقت الحالي يريدون التعرف على موعد ظهور نتائج البكالوريا الجزائر للعام الحالي 2024، فتلك النتيجة مقرر لها أن تظهر في أي وقت من الآن، لذا نجد الطلاب يتساءلون عن موعد ظهورها باستمرار، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أنه يمكن الحصول على هذه النتيجة من خلال شبكة الإنترنت، وهذا عن طريق السير على النقاط التالية:

  • الخطوة الأولى: الذهاب إلى موقع الوزارة الرسمي من هنا.
  • الخطوة الثانية: اختيار أيقونة “نتائج البكالوريا الجزائر”.
  • الخطوة الثالثة: اختيار العام الدراسي.
  • الخطوة الرابعة: كتابة رقم التسجيل.
  • الخطوة الأخيرة: الضغط على ايقونة “استعلام”.

رابط استخراج نتائج البكالوريا الجزائر 2024

أرفقت الوزارة رابط لاستخراج نتائج البكالوريا الجزائر، فيمكن الاطلاع على تلك النتيجة بسهولة عن طريق الدخول على رابط الوزارة، ومن ثم السير على سلسلة الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج.

موعد ظهور نتائج البكالوريا الجزائر 2024

قالت وزارة التربية والتعليم الجزائرية إن نتائج البكالوريا الجزائر ستظهر في اليوم الذي سيكون موافق العشرون من جويلية الجاري 2024، وهذا عقب الانتهاء رسميًا من عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية.

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معلومات الكاتب
جهاد حسين

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