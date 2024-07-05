مليون مبروك على الأخبار الحلوة “موعد صرف دعم تكافل وكرامة بعد تبكيره والزيادة الجديدة 2024”

هناك أشخاص يتساءلون عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت الاشارة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي حول هذا الموعد وكذلك أوضحت الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك المعاشات، وفيما يلي في هذا المقال سنوضح لكم التفاصيل.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الموعد الخاص بصرف معاش تكافل وكرامة حيث أنها قالت إنه يمكن الحصول على معاش تكافل وكرامة في يوم 15 يوليو 2024، فيكون من اليسير على المواطن الحصول على المعاش الخاص به الذي يستحق في هذا اليوم وتجدر الإشارة بان هذا اليوم ثابت ومحدد من جانب وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

الان من الممكن ان تستعلم عزيزي المواطن عن معاش تكافل وكرامة بكل سهولة ويسر عند اتباعك النقاط التالية: