الطماطم بـ5.5 جنيه.. جدول أسعار الفاكهة والخضار اليوم الأربعاء 7 يوليو 2024 في سوق العبور

المانجو بأنواعها المتنوعة تعد واحدة من أكثر أنواع الفاكهة شهرة وإقبالا بين المواطنين في مصر وخاصة في سوق العبور الذي يُعتبر مرجعا رئيسيا للتجارة بالجملة في القاهرة يثير اهتمام الكثيرين معرفة أسعار المانجو في هذا السوق خاصة في يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 من خلال هذا المقال يقدم موقع البديل خدمة مفصلة لمعرفة أسعار المانجو والفواكه الأخرى في سوق العبور يتم تحديث الأسعار وفقا للمعلومات المُعلنة على الصفحة الرسمية للسوق، لضمان دقة وموثوقية البيانات.

أسعار الفاكهة والخضار اليوم الأربعاء 7 يوليو 2024

تتفاوت أسعار الفواكه في الأسواق المصرية اليوم على النحو التالي وتعد هذه المعلومات مرجعًا مهمًا للمستهلكين والتجار على حد سواء:

سعر الأناناس يتراوح ما بين 75 جنيهًا.

أسعار الكيوي تتراوح بين 60 و 120 جنيهًا حسب الحجم والجودة.

أسعار الأفوكادو تتراوح بين 60 و 150 جنيهًا مع تباين في الأصناف والمواسم.

سعر الموز الليموني والموز المغربي يتراوح بين 9 و 13 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما الموز البلدي فيتراوح سعره بين 7 و 11 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الموز بيكو يتراوح بين 9 و 17 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنشأ والجودة.

أما الموز المستورد فتتراوح أسعاره بين 30 و 60 جنيهًا للكيلو الواحد باختلاف البلد المنتج.

سعر العنب الأسود المستورد يصل إلى 125 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما سعر البطيخ فيتراوح بين 64 و 80 جنيها للكيلو الواحد حسب الحجم والنوع.

أسعار الخضروات

تتفاوت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية حاليا وفقًا للمعلومات التالية: