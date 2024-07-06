أطعم وألذ من الجاهز.. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة

تريد الكثير من الأمهات معرفة طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، بسكويت العشر دقائق هو نوع من الحلويات السريعة والسهلة التحضير، والذي يتميز بأنه يمكن تحضيره وخبزه في وقت قصير جدًا، لا يتجاوز العشر دقائق، يعتبر خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن حلوى سريعة ولذيذة، إليك وصفة بسيطة لتحضير بسكويت العشر دقائق.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

إليكم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق:

المكونات:

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب زبدة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

شوكولاتة مبشورة أو رقائق شوكولاتة

طريقة التحضير: