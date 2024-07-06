أطعم وألذ من الجاهز.. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة

تريد الكثير من الأمهات معرفة طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، بسكويت العشر دقائق هو نوع من الحلويات السريعة والسهلة التحضير، والذي يتميز بأنه يمكن تحضيره وخبزه في وقت قصير جدًا، لا يتجاوز العشر دقائق، يعتبر خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن حلوى سريعة ولذيذة، إليك وصفة بسيطة لتحضير بسكويت العشر دقائق.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
إليكم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق:
المكونات:
- 2 كوب دقيق
- 1 كوب سكر
- 1 كوب زبدة
- 1 بيضة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- رشة ملح
- شوكولاتة مبشورة أو رقائق شوكولاتة
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، اخلط الزبدة الطرية مع السكر حتى يصبح الخليط كريمياً وخفيفًا.
- أضف البيضة والفانيليا، واخلط جيدًا حتى يتجانس الخليط.
- في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.
- أضف خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر، واخلط حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.
- إذا كنت ترغب في إضافة الشوكولاتة، يمكنك إضافة الشوكولاتة المبشورة أو رقائق الشوكولاتة في هذه المرحلة وخلطها مع العجينة.
- سخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- شكل العجينة إلى كرات صغيرة أو استخدم ملعقة لتشكيل العجينة إلى قطع متساوية الحجم.
- رتب كرات العجينة على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين كل كرة وأخرى لأن البسكويت سوف يتمدد أثناء الخبز.
- اضغط برفق على كل كرة لتسطيحها قليلًا.
- اخبز البسكويت في الفرن المسخن لمدة تتراوح بين 8-10 دقائق، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا خفيفًا على الحواف.
- دع البسكويت يبرد على صينية الخبز لبضع دقائق قبل نقله إلى رف التبريد ليبرد تمامًا.
- يمكن تقديم بسكويت العشر دقائق مع كوب من الشاي أو القهوة.
- يمكنك تخزين البسكويت في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على نضارته لمدة تصل إلى أسبوع.