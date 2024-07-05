” في عشر دقائق” أعملي المكرونة بالجمبري بطريقة المطاعم وفرحي بيها أسرتك

المكرونة بالجمبري هي وصفة شهية ومغذية تعد في وقت قصير لا يتجاوز العشر دقائق، وهذه الوصفة تجذب الكثير من المتابعين على مواقع البحث، فهي تتميز بطعم مذهل ومغذية للجسم رغم سرعة تحضيرها وتعد هذه الوجبة خيارًا مثاليًا للسيدات العاملات والربات المنازل على حد سواء، حيث تتميز بسرعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل كما أنها محببة لدى الكبار والصغار على حد سواء في السطور التالية، سنقدم لكم وصفة المكرونة بالجمبري بالتفصيل، مع التأكيد على اتباع التعليمات بدقة للحصول على نتيجة مبهرة.
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
مكونات المكرونة بالجمبري:
- نصف كيلوغرام من مكرونة سباجيتي أو نودلز
- نصف كوب من جبن البارميزان المبشور
- نصف كوب من الصنوبر المحمص
- نصف كيلوغرام جمبري وسط مقشر
- قليل من أوراق الريحان
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
- فصان من الثوم
- طماطم
- عصير ليمون
طريقة التحضير:
- سلق المكرونة حسب إرشادات العبوة واتركها جانبًا.
- سخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، أضف الثوم وقلب حتى يصبح لونه ذهبيًا.
- أضف الجمبري إلى المقلاة وطهه حتى ينضج تمامًا، مع التقليب المستمر.
- أضف عصير الليمون والطماطم المقطعة إلى المقلاة، ثم الصنوبر المحمص. اتركها على نار هادئة حتى تتكامل النكهات.
- تبل المزيج بالملح والفلفل.
- أضف المكرونة المسلوقة إلى المقلاة وقلب برفق حتى تغطى بالصوص.
- انقل المكرونة إلى وعاء التقديم، ثم أضف البارميزان المبشور والريحان الطازج.
- قدِم المكرونة بالجمبري ساخنة وعُش بألف هنا