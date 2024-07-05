” في عشر دقائق” أعملي المكرونة بالجمبري بطريقة المطاعم وفرحي بيها أسرتك

المكرونة بالجمبري هي وصفة شهية ومغذية تعد في وقت قصير لا يتجاوز العشر دقائق، وهذه الوصفة تجذب الكثير من المتابعين على مواقع البحث، فهي تتميز بطعم مذهل ومغذية للجسم رغم سرعة تحضيرها وتعد هذه الوجبة خيارًا مثاليًا للسيدات العاملات والربات المنازل على حد سواء، حيث تتميز بسرعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل كما أنها محببة لدى الكبار والصغار على حد سواء في السطور التالية، سنقدم لكم وصفة المكرونة بالجمبري بالتفصيل، مع التأكيد على اتباع التعليمات بدقة للحصول على نتيجة مبهرة.

طريقة عمل المكرونة بالجمبري

مكونات المكرونة بالجمبري:

نصف كيلوغرام من مكرونة سباجيتي أو نودلز

نصف كوب من جبن البارميزان المبشور

نصف كوب من الصنوبر المحمص

نصف كيلوغرام جمبري وسط مقشر

قليل من أوراق الريحان

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

فصان من الثوم

طماطم

عصير ليمون

طريقة التحضير: