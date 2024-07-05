استعلم الآن عنها .. موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024 nosi.gov.eg

قد أعلنت التأمينات الإجتماعية المصرية عن العلاوات الخمسة المخصصة من أجل المواطنين المصريين الذين يحصلون على المعاشات لعام 2024 ولكن ليس كافة المواطنين إنما فئة معينة من الحاصلين على المعاش هم من يحصلون على العلاوات، وهذه العلاوات مقدمة من الحكومة المصرية من أجل مساعدة الأشخاص الذين بحاجة إلى المساعدة، وأيضًا حتى يتمكنوا من شراء كافة المستلزمات الأساسية الذين يريدونها بسهولة دون مواجهة أي مشكلة مالية أثناء عملية الشراء.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024

قد قامت هيئة التأمينات الإجتماعية المصرية بتوفير العلاوات الخمسة لتكون دعم يحصل عليه فئة مخصصة من أصحاب المعاشات، وقد تم بالفعل صرف 4 علاوات من الخمس علاوات المخصصة لعام 2023-2024 حيث قد تم صرف أول علاوة في سبتمبر 2023 والثانية في ديسمبر 2023 والثالثة في مارس 2024 والرابعة في يونيو 2024، أما بالنسبة للعلاوة الأخيرة فسوف يتم صرفها في ديسمبر 2024، وسوف تعلن هيئة التأمينات عن الموعد المحدد قريبًا على موقعها الإلكتروني الرسمي.

كيفية الإستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024

قد قامت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية المصرية بتوفير إمكانية الإستعلام عن العلاوات الخمسة المخصصة لأصحاب المعاشات لعام 2023-2024 إلكترونيًا، عن طريق:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية المصرية.

من قائمة الخدمات قم بالضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

قم باختيار أيقونة الإستعلام عن العلاوات الخمسة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة أمامك.

أضغط على أيقونة الإستعلام.

الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسة 2024

كما ذكرنا سابقًا أن العلاوات الخمسة مخصصة لفئة معينة من الحاصلين على المعاشات، والآن سوف نوضح لكم من هي هذه الفئة المعينة، والتي تكون كالتالي: