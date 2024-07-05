مميزات جديدة في الوتس الذهبي 2024 هتبهرك آخر تحديث

الوتساب الذهبي تم تحديثه بعدد كبير من المميزات يوفرها لجميع المستخدمين حيث انه يضم واجهه سهله الاستخدام بمراسلة الاخرين بسهولة، فهو من أشهر التطبيقات التي انتشرت في عدد كبير من البلدان العربية واصبح منها الخيارات الاولى للمستخدمين نظرا للمزايا التي يقدمها لهم، بالاضافة الى ان الواتساب يقوم بتحديث دائما وإضافة عدد من التحسينات والتطويرات وأصبح من الخيارات المفضلة عند الكثير من الاشخاص وسوف نعرض لكم الاضافات الجديدة في الواتساب الذهبي.

اضافات جديدة في الوتساب الذهبي

الوتساب الذهبي يأتي في اصداره الاخير بعدد كبير من المميزات والاضافات التي تعزز تجربة المستخدمين وتتمثل فيما يلي:

النسخة الاخيرة ضد الحظر او الهكر لذلك يمكن استخدامها بأمان.

تم إضافة خاصية جديدة في الواتساب الذهبي وهي تقسيم المحادثات الى مجموعة او الى قسمين.

يمكنك من صاحب مربع الدردشه في اتجاه آخر للوصول اليها بسرعة.

يمكن أن تتحكم في واجهة التطبيق باستخدام التعرف على البصمات.

تعديل الأشكال والرموز ونقلها الى قسم الأنماط

اضافة اشكال وعمات مختلفة من الخطوط الجديدة ويمكن معاينتها قبل الاستخدام.

تم حل مشكلة عدم تثبيت التطبيق على الهاتف والتي كانت تواجه بعض المستخدمين في النسخ السابقة.

ما هو الجديد في الوتساب الذهبي الاصدار الاخير