عاجل متاح الآن... رابط نتائج البكالوريا في سوريا 2024 برقم الاكتتاب والاسم من وزارة التربية السورية

تشهد الفترة الحالية حالة من القلق والتوتر في أوساط الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في سوريا، وذلك بسبب انتظار ظهور نتائج امتحانات البكالوريا للدورة الأولى للعام الدراسي 2023-2024 ومن أجل تسهيل عملية الاستعلام عن هذه النتائج، قامت وزارة التربية والتعليم السورية بتوفير رابط إلكتروني يمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على درجاتهم وفق رقم اكتتابهم، سواء في الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية وسيتم توفير المزيد من التفاصيل حول هذه النتائج في الأجزاء التالية من هذا التقرير.

نتائج البكالوريا 2024 سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن تفعيل رابط لاستعلام الطلاب عن نتائج امتحانات البكالوريا للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لمختلف المواد الدراسية وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من مراجعة نتائج مواد اللغة الفرنسية والفلسفة والفيزياء، حيث تم تصحيح ما نسبته 95% من مجموع أوراق الإجابة وكما تم الإعلان عن نتائج الفروع المهنية في بعض المحافظات السورية، على أن يتم الإعلان عن نتائج جميع الأقسام والفروع خلال الساعات القليلة القادمة ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية وإدخال رقم اكتتابهم أو أسمائهم.

استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن إتاحة الاستعلام عن نتائج امتحانات البكالوريا للعام الدراسي 2023-2024 عبر الإنترنت بدأت امتحانات البكالوريا في 26 مايو وانتهت في 13 يونيو الماضيين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة وللاستعلام عن نتائج البكالوريا السورية 2024، يمكن للطلبة اتباع الخطوات التالية: