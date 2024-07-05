صحية وسهلة جداااا طريقة تحضير السجق البلدي بالمنزل حافظي على صحة أولادك

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تحضير السجق البلدي بالمنزل، حيث يمكنك تحضيره على شكل السجق الاسكندراني أو السجق بالبصل والطماطم، أو السجق بالفرن، فتعد وجبة السجق البلدي بجانب أنها وجبة سريعة التحضير فهي تستغرق أقل من نصف ساعة وسهلة المكونات إلا أنها أيضًا المفضلة لدى العديد من الأشخاص لأنها تحضر بأشكال مختلفة ومتنوعة حتى تناسب كافة الأذواق، وتكون كافة أشكاله لذيذة ورائعة وشهية للغاية.

وجبة السجق البلدي

تعد وجبة السجق البلدي من أفضل الوجبات التي يمكنك تحضيرها في وقت قصير جدًا حيث أن تحضيرها يستغرق حوالي 10 دقائق فقط، ولذلك يمكنك صناعتها في وقت تكوني مشغولة فيه ولا تمتلكي وقت لصناعة الطعام، كما يمكنك صناعتها بأشكال عديدة حتي لا يمل منها أطفالك، ولا تملي منها أنتي أيضًا، كما أنها بجانب سهولتها إلا أنها لذيذة جدًا، ولذلك يحبها العديد من الأطفال.

مكونات تحضير السجق البلدي

يمكنك بكل سهولة تحضير السجق البلدي عن طريق إحضار بعض المكونات الإقتصادية التي لن تؤثر بشكل كبير على ميزانية المنزل، وهي:

كيلو من السجق البلدي.

بصل مقطع جوليان.

فلفل رومي ألوان مقطع شرائح.

فلفل رومي أخضر مقطع شرائح.

ثوم مقطع.

طماطم مقطعة.

زيتون مخلي.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كاتشب ومايونيز.

طريقة تحضير السجق البلدي بالمنزل

حين ترغبين بعمل وجبة سريعة من أجلك أنتي وأولادك، وتكون لذيذة في نفس الوقت يمكنك صناعة السجق البلدي بالطريقة القادمة، وتعد هذه الطريقة تقليدية، وطريقة التحضير هي: