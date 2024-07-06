“استعلم الآن” نتائج التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية اليمنية

يترقب طلبة وطالبات التسع في اليمن موعد إعلان النتائج والذي بات قريبًا، حيث من المتوقع الإعلان عن النتائج من خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح و التجميع ورصد الدرجات تمهيدًا لاعتمادها رسميًا ورفعها لموقع الوزارة.

نتائج التاسع اليمن 2024

ينتظر طلبة وطالبات التاسع باليمن النتيجة بأمل وترقب بعد عناء عام كامل، حيث بات من المتوقع الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية قريبا، عبر موقع الوزارة من خلال اتباع مجموعة الخطوات التالية:

ادخل للبوابة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم اليمنية.

تسجيل الدخول للبوابة عن طريق استخدام الاسم وكلمة المرور.

اضغط على الزر الخاص بنتائج الامتحانات.

حدد الشعبة العلمية.

حدد السنة 2024.

اختر من القائمة نتائج الصف التاسع.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

اضغط على الزر الخاص بالبحث.

ستجد أن النتيجة قد ظهرت أمامك خلال ثوانٍ معدودة.

الإدارة العامة للاختبارات

يمكن الاستعلام على نتائج التاسع بطريقة مبسطة عن طريق الدخول على الإدارة العامة للاختبارات واتباع مجموعة الخطوات التالية:

الدخول على الصحفة الرئيسية. اختيار أيقونة النتائج. اختيار نتيجة التاسع. اختيار العام الدراسي 2024. ادخل رقم الجلوس بكل دقة. الضغط على بحث. ستظهر النتيجة بكل سهولة.

أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024

أحيانا يتعذر على عدد من الطلبة والطالبات استخراج النتيجة لعدم تذكر أو نسيان رقم الجلوس، لهذا يمكن استخراج رقم الجلوس الخاص بهم عن طريق مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة عبر التالية: