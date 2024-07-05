HERE “إعرف نتيجتك” رابط نتيجة الدبلومات الفنيه 2024 (صنايع، تجارة، فنادق، زراعة) دور اول بالاسم ورقم الجلوس عبر fany.emis.gov.eg

نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 متوقع إعلانها قريبًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الساعات القليلة القادمة بعد استكمال عمليات التصحيح والمراجعة المطلوبة، في هذا المقال، سنقدم لك المعلومات اللازمة للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني الرسمي وسنشرح الخطوات المطلوبة بتفصيل لضمان حصولك على نتيجتك بسهولة ويسر كما سنتطرق إلى جميع الشعب المختلفة، بما في ذلك الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، سواء نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

بعد أشهر من الجهد والتحضير، يترقب طلاب الدبلومات الفنية في جميع الشعب “الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية” الإعلان عن نتائج امتحاناتهم للعام الدراسي 2024 هذه اللحظة الحاسمة التي تحدد مستقبلهم التعليمي والمهني ، وسيتم الإعلان عن هذه النتائج من قبل كل مديرية تعليمية في الوقت المحدد، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم. بمجرد إعلان النتائج، سيتم نشرها إلكترونيًا وإتاحة الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط من خلال بوابة التعليم الفني الرسمية.

رابط الحصول نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 باستخدام رقم الجلوس:

قم بالذهاب إلى موقع بوابة التعليم الفني على الإنترنت.

اختر القسم الذي تم تسجيلك به، سواء كان تجاريًا أو زراعيًا أو فندقيًا أو صناعيًا.

في الصفحة الرئيسية للبوابة، أدخل رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص لذلك.

انقر على التبويب أو الخيار المشير إلى “استعلام النتيجة” أو ما شابه ذلك.

سيتم عرض نتيجتك بالتفصيل، بما في ذلك المجموع الإجمالي والدرجات المحصل عليها في كل امتحان

ويتم تحديث نتائج الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني بعد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة لذا، يتم إتاحة النتائج للطلاب بعد إعلان الوزارة عن ذلك رسميًا وهذه الخطوات توفر للطلاب طريقة سهلة وفعالة للاستعلام عن نتائجهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم.