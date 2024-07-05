اعرف فضله وحكمه .. موعد عاشوراء 2024 ما هو سبب التسمية؟

يتساءل العديد من المسلمين حول أنحاء العالم عن موعد يوم عاشوراء لعام 2024، وذلك حتى يصوموا هذا اليوم ويكثرون من القيام بالأعمال الخيرية به، لأن يوم عاشوراء معروف بفضله الكبير على كافة المسلمين، كما أن صيام هذا اليوم سنة عن رسول الله فعن أبي عباس قال: قدم النبي إلى المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه.

سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الإسم 1446

قد قامت دار الإفتاء بالإعلان عن أن المعاجم اللغوية قد وضحت سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الإسم، فقد جذب هذا الأمر فضول العديد من المسلمين، حيث قد سمي بهذا الإسم نسبة إلى أنه اليوم العاشر من شهر محرم، الذي هو أول شهور السنة الهجرية الجديدة، ولذلك سمي بيوم عاشوراء.

موعد عاشوراء 2024

قد حصل البحث عن يوم عاشوراء على اهتمام كبير مؤخرًا، حيث أنه يعد ثاني أفضل يوم بعد يوم عرفة، ولذلك قد تساءل العديد من المسلمين عن موعده لعام 2024، وهو: سيكون يوم 10 من شهر محرم لعام 1446، الموافق يوم الثلاثاء الموافق يوم 16 يوليو، حيث أن شهر محرم لعام 1446 سوف يبدأ يوم الأحد الموافق يوم 7 يوليو.

فضل يوم عاشوراء

يوم عاشوراء معروف بفضله على كافة المسلمين الذين يصومون هذا اليوم، فصيام هذا اليوم سنة مؤكدة، وقد قال رسول الله: يترتب على فعل هذه السُنة تكفير ذنوب السَنة التي قبله، وعن السيدة عائشة قالت أن رسول الله كان يصوم يوم عاشوراء، وعن أبي قتادة قال أن رسول الله قال: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) أخرجه مسلم.