“fany.emis.gov.eg”رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس اليوم السابع وبوابة التعليم الفني

لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 باستخدام رقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني سنوفر لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج الدبلومات الفنية في مصر وموعد الإعلان عنها وكيفية الحصول عليها أكدت مصادر عديدة اقتراب انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة النتائج وتم التوصل إلى نسب نجاح واضحة للطلاب في مختلف أقسام التعليم الفني بجميع أنظمته المتنوعة سيتم نشر نتائج الطلاب في أقرب وقت ممكن فيما يلي نستعرض معكم رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 باستخدام رقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 باستخدام رقم الجلوس يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني.

النقر على الرابط الخاص بنتائج الدبلومات الفنية.

إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص لذلك.

اختيار القسم والنظام الذي ينتمي إليه الطالب (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي).

النقر على زر “عرض النتيجة”.

بمجرد إدخال هذه البيانات، ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة، متضمنة الدرجات التي حصل عليها في كل مادة ونسبة النجاح.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024

توفر هذه الخدمة الإلكترونية سهولة الوصول إلى النتائج، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسرعة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس يعد هذا جزءًا من جهود وزارة التربية والتعليم في تبسيط العمليات وتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأسرهم.

كما أن الوزارة قد خصصت خطًا ساخنًا لدعم الطلاب في حال واجهوا أي مشكلات أثناء عملية استخراج النتائج إلكترونيًا يمكن للطلاب وأولياء الأمور التواصل مع الدعم الفني لحل أي مشكلات قد تواجههم وضمان الحصول على النتائج بدقة وسرعة.