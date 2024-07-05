زيادة معاشات المتقاعدين في الكويت في هــذا الموعد.. أنبــــاء سعيدة لهؤلاء من المؤسسة العامة

انتشرت مؤخراً تساؤلات عديدة في الكويت بشأن رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين. أوضحت وزارة المالية هذا الأمر وأعلنت عن الرابط الرسمي للاستعلام عن الرواتب. جاء ذلك بعد انتشار شائعات عن زيادة في المعاشات بعد عيد الأضحى، مما أثار اهتمام المواطنين لمعرفة الحقيقة.

زيادة معاشات المتقاعدين في الكويت

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية الكويتية عن زيادة معاشات المتقاعدين بقيمة 20 دينار كويتي، ابتداءً من أغسطس 2024، يشمل هذا القرار جميع الموظفين المتقاعدين ولا يتطلب أي إجراءات للحصول على الزيادة، إذ ستُصرف تلقائيًا، تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتسعى الكويت دائمًا لضمان العدالة ووصول الحقوق إلى مستحقيها.

اذا كنت تبحث عن كيفية معرفة قيمة المعاش اتصل بخدمة العملاء للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفسار عن معاشات المتقاعدين، يمكنك زيارة أحد فروع المؤسسة للحصول على المساعدة الشخصية.

الاستعلام عن معاشات المتقاعدين في الكويت

للاستعلام عن معاشات المتقاعدين في الكويت، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت. إذا كان لديك حساب بالفعل، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك (اسم المستخدم وكلمة المرور). وإذا لم يكن لديك حساب، ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد. بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خيار “خدمات المتقاعدين” أو ما يعادلها. اختر خدمة الاستعلام عن معاشات المتقاعدين. ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل الرقم المدني أو رقم التأمين الاجتماعي. بعد إدخال المعلومات المطلوبة، يمكنك عرض تفاصيل المعاش، بما في ذلك المبلغ المستحق وتاريخ الصرف وأي معلومات أخرى ذات صلة.

تطبيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يمكنك أيضًا استخدام تطبيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستعلام عن معاشات المتقاعدين:

قم بتنزيل تطبيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من متجر التطبيقات على جهازك (متاح على iOS وAndroid).

افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك

ابحث عن خيار “خدمات المتقاعدين” ضمن القائمة الرئيسية.

أدخل المعلومات المطلوبة لعرض تفاصيل المعاش.

تأكد من وجود جميع المعلومات اللازمة مثل الرقم المدني ورقم التأمين الاجتماعي لضمان سرعة وسهولة العملية.