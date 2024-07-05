لجميع الطلاب ..مواعيد طلبات التحويل الداخلي والخارجي في جامعة الباحة السعودية 1446 خطوات التقديم والشروط

قد أعلنت جامعة الباحة السعودية عن فتح باب التحويل سواء كان التحويل إلى داخل الجامعة أو التحويل إلى خارجها لعام 2023-2024، حيث قد وضح المسؤولين عن الجامعة في بيان رسمي المواعيد المحددة للتقديم على التحويل والتي قد بدأت منذ يوم الأحد الموافق يوم 30 يونيو لعام 2024، ويمكنك التحويل بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالجامعة، وسوف يتم اختيارك إذا كنت متوافق مع معايير الجامعة المعلن عنها سابقًا.

مواعيد طلبات التحويل الداخلي والخارجي في جامعة الباحة السعودية 1446

على الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الباحة على منصة أكس قد قام المسؤولين عن الجامعة بالإعلان عن مواعيد طلبات التحويل الداخلي والخارجي في جامعة الباحة السعودية لعام 1446، والتي تكون كالتالي: قد تم فتح باب التحويل منذ يوم الأحد الموافق يوم 30 يونيو 2024 وسوف يتم غلق باب التحويل يوم الخميس الموافق يوم 4 يوليو 2024، وبسبب فترة التحويل القصيرة جدًا يجب على كافة من يريد التحويل الإسراع بالتحويل.

كيفية تقديم طلب التحويل الداخلي والخارجي في جامعة الباحة السعودية 1446

حين ترغب في التحويل الداخلي أو الخارجي من أو إلى جامعة الباحة السعودية لعام 1446، سيكون عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بجامعة الباحة السعودية.

أضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب جديد.

اختار من الأيقونات الموجودة أيقونة التحويل الداخلي أو التحويل الخارجي حسب الرغبة.

قم باختيار رغباتك وبعدها قم بالضغط على أيقونة تنفيذ الطلب.

شروط تقديم طلب التحويل الداخلي والخارجي في جامعة الباحة السعودية 1446

قد وضع المسؤولين عن جامعة الباحة السعودية بعض الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر لدى الطالب الذي يريد التحويل إليها لعام 1446، وهي: