“بالمجان ƤǗΒĞ ϺỖβĮĹ 🪩🔥🔥” شحن شدات ببجي موبايل أهم الأكواد وكيفية استخدامها “خليك التوب”

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“بالمجان ƤǗΒĞ ϺỖβĮĹ 🪩🔥🔥” شحن شدات ببجي موبايل أهم الأكواد وكيفية استخدامها “خليك التوب”
شدات ببجي موبايل

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة طريقة شحن شدات بابجي موبايل حيث أن لعبة بابجي من ضمن الألعاب المشهورة والمميزة جدا، والتي يرغب الكثير من الأشخاص ممارستها مع الأصدقاء لأنها تنشئ جو من المنافسة والقتال وبالتالي كل منها منهما ينافس الآخر لكي ينال الفوز، وبالتالي فإن شحن شدات بابجي تساعد اللاعبين في الحصول على العناصر النادرة التي من الصعب الحصول عليها داخل اللعبة، كما أن خدمة الشحن تحتاج إلى بعض من المال لإتمامها، وبالتالي يمكنك ممارسة اللعبة مع زملائك بكل شوق وإثارة.

كيفية شحن شدات ببجي موبايل من خلال PUBG UC

هناك الكثير من الطرق التي يتمكن من خلالها اللاعب  بشحن شدات ببجي موبايل بطريقة سهلة وبسيطة جدا من خلال المتجر الخاص باللعبة وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • في البداية عليك الذهاب إلى لعبة بابجي المتواجدة على هاتفك.
  • ومن ثم عليك الانتقال إلى القائمة الخاصة بالمتجر المتوافرة في الصفحة الرئيسية من الأعلى.
  •  بعدها تظهر أمامك بعض الخيارات اختار منها خيار الشحن.
  • ومن ثم قوم باختيار طريقة الشحن والتي تتم من خلال id.
  • بعد ذلك ادخل الرقم التعريفي الخاص باللاعب بالإضافة تحديد عدد الشدات المراد شحنها.
  • بعدها علم شراء السندات عن طريق اختيار الطريقة المناسبة لك أثناء الدفع.
  • ومن ثم اضغط على زر تأكيد، لكي يتم شحن شدات بابجي بنجاح.

أكواد شحن شدات ببجي موبايل

الكودالمكافأة
BB KRZBZBF9سحق الأعداء بأقوى الأسلحة
TQI ZBZ 76Fدرجات نار قوية
PGHZDBTFZ95Uتفاصيل الحرب القائمة
BBKTZEZET8ملابس أسطورية
BBK ZBZ 8FWرصيد ثماني نقاط زيادة
KARZBZYTRنقاط إضافية
8CUY84RG25OKWنقاط زيادة
LEVKIN1QPCZعدد عشوائي من الفضيات
LEVKIN2QPCZRacer Set (Gold)
DKJU9GTDSM1000 Silver Fragments
EKJONARKJOFirst (5000 Users) M416 Gun Skins
BAPPZBZXF5UMP-45 Gun Skin
VETREL2IMHXBumble Bee Set
TQIZBZ76FMotor Vehicle Skin
TIFZBHZK4ALegendary Outfit
RNUZBZ9QQRandom Outfit
SD31G84FCCAKM Skin
KARZBZYTRSkin (KAR98 Sniper)
ZADROT5QLHPStealth Brigade Set
JJCZCDZJ9UGolden Pan
BBKTZEZET3Leo Set Legendary Outfit
BBKRZBZBF9Get 1 Free PUBG Cannon Popularity
UCBYSD600600 UC
SD16Z66XHHSCAR-L Gun Skin
BBVNZBZ4M9Free PUBG Football & Chicken Popularity
DKJU5LMBPYFree Silver Fragments
MIDASBUYFree rename card & room card
DKJU9GTDSM2000 قطعة فضية
DKJU8LMBPYFree Silver Fragments
UCBYSD800800 يو سي
MIDASBUYبطاقة إعادة تسمية مجانية وبطاقة الغرفة
EKJONARKJOأشكال غير محدودة لسلاح M820
BBKTZEZET8جائزة الزي الأسطوري للعبة
BBVNZBZ8M9كرة ببجي المجانية & زيادة في شعبية الدجاجة
BBKVZBZ8FWزيادة 8 نقاط في شعبية الشاي الأحمر
BBKRZBZBF9زيادة 8 نقاط في شعبية ببجي كانون
BAPPZBZXF8شكل جديد لسلاح UMP-88
TQIZBZ76F3 شعبية للدراجات النارية
BBKRZBZBF91 رمز شهرة المدفع
كارزبيتمظهر مجاني لـ KAR98 Sniper Gun
BBKVZBZ6FW2 شاي أحمر
S78FTU2XJجلود بندقية M16A4
GPHZDBTFZM24Uجلود بندقية M24
PGHZDBTFZ95UM416 لفترة محدودة لأول 5000 لاعب
R89FPLM9Sرفيق مجاني
BAPPZBZXF5الجلد البرتقالي للمسدس UMP-45
TIFZBHZK4Aالزي الأسطوري الجديد مجانًا
JJCZCDZJ9Uالبان الذهبي
KUZBZGWFألعاب نارية مجانية
SD14G84FCCالجلد الجليدي الجديد من AKM
GPHZDBTFZM24Uمظهر بندقية UMP9
SD16Z66XHHSCAR-L Gun Skin مجانًا
RNUZBZ9QQالزي الأسطوري الجديد مجانًا
5FG10D33فالكون و تعبيرات مجانية
5FG10D33الزي الأسطوري الجديد مجانًا

طريقة استخدام اكواد للموبايل

  1. افتح اللعبة وسجل الدخول إلى حسابك.
  2. اذهب إلى قسم “الفعاليات” (Events) أو “الهدايا” (Gifts).
  3. اختر خيار “استرداد” (Redeem) وأدخل الكود في الخانة المخصصة.
  4. اضغط على زر “تأكيد” (Confirm) لتحصل على المكافأة فورًا في حسابك.

طريقة شحن شدات من خلال ميداس باي

يمكن أيضا للاعبين القيام بشحن شدات بابجي من خلال موقع ميداس باي الخاص بشحن شدات بابجي باتباع الخطوات التالية:

  • اذهب الى موقع ميداس باي التابع لشحن شدات  ببجي.
  • ومن ثم قوم بالولوج إلى الصفحة التالية ، واضغط على زر شحن الشدات.
  • بعدها قوم باختيار اللغة إلى جانب كتابة البيانات المطلوبة منك والتي تتمثل في الرقم التعريفي وغيره من البيانات الأخرى.
  • هنا عليك تحديد عدد الشحنات المراد شحنها، والتي يلزم تناسبها مع النقود التي لديك.
  • بعدها قوم بمراجعة عملية الشحن، ومن ثم اضغط على زر شراء من أجل شحن الشدات، وبذلك يمكنك الاستمتاع باللعبة مع أصدقائك الآخرين.
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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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