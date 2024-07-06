“بالمجان ƤǗΒĞ ϺỖβĮĹ 🪩🔥🔥” شحن شدات ببجي موبايل أهم الأكواد وكيفية استخدامها “خليك التوب”

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة طريقة شحن شدات بابجي موبايل حيث أن لعبة بابجي من ضمن الألعاب المشهورة والمميزة جدا، والتي يرغب الكثير من الأشخاص ممارستها مع الأصدقاء لأنها تنشئ جو من المنافسة والقتال وبالتالي كل منها منهما ينافس الآخر لكي ينال الفوز، وبالتالي فإن شحن شدات بابجي تساعد اللاعبين في الحصول على العناصر النادرة التي من الصعب الحصول عليها داخل اللعبة، كما أن خدمة الشحن تحتاج إلى بعض من المال لإتمامها، وبالتالي يمكنك ممارسة اللعبة مع زملائك بكل شوق وإثارة.

كيفية شحن شدات ببجي موبايل من خلال PUBG UC

هناك الكثير من الطرق التي يتمكن من خلالها اللاعب بشحن شدات ببجي موبايل بطريقة سهلة وبسيطة جدا من خلال المتجر الخاص باللعبة وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الذهاب إلى لعبة بابجي المتواجدة على هاتفك.

ومن ثم عليك الانتقال إلى القائمة الخاصة بالمتجر المتوافرة في الصفحة الرئيسية من الأعلى.

بعدها تظهر أمامك بعض الخيارات اختار منها خيار الشحن.

ومن ثم قوم باختيار طريقة الشحن والتي تتم من خلال id.

بعد ذلك ادخل الرقم التعريفي الخاص باللاعب بالإضافة تحديد عدد الشدات المراد شحنها.

بعدها علم شراء السندات عن طريق اختيار الطريقة المناسبة لك أثناء الدفع.

ومن ثم اضغط على زر تأكيد، لكي يتم شحن شدات بابجي بنجاح.

أكواد شحن شدات ببجي موبايل

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طريقة استخدام اكواد للموبايل

افتح اللعبة وسجل الدخول إلى حسابك. اذهب إلى قسم “الفعاليات” (Events) أو “الهدايا” (Gifts). اختر خيار “استرداد” (Redeem) وأدخل الكود في الخانة المخصصة. اضغط على زر “تأكيد” (Confirm) لتحصل على المكافأة فورًا في حسابك.

طريقة شحن شدات من خلال ميداس باي

يمكن أيضا للاعبين القيام بشحن شدات بابجي من خلال موقع ميداس باي الخاص بشحن شدات بابجي باتباع الخطوات التالية: