“خصومات نااااار” عروض جرير على الجوالات هواوي وسامسونج وريلمي بخصومات تصل لـ25%” أوعى تفوت الفرصة

يمكنك أن تغتنم الفرصة من خلال عروض جرير على الجوالات في المملكة العربية السعودية التي تعد من أشهر العروض التي توفر لك عدد كبير من المنتجات المختلفة ومن أهمها الجوالات والهواتف المختلفة بجميع أنواعها وجميع الماركات، حيث ان الخصومات تصل في بعض الأحيان إلى 50%، لذلك سوف نتعرف على أسعار وعروض جرير على الجوالات.

عروض جرير على الجوالات

موتورولا موتو جي 73 الجيل الخامس بسعر 656 جيجا بايت و 8 جيجا بايت لم يكون السعر 520.78 ريال سعودي بدلا من 868.69 ريال سعودي السعر لا يشمل الضريبة.

موتورولا ايدج 40 الجيل الخامس بسعة 556 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام باللون الأخضر 5 جي يكون السعر 955.65 ريال سعودي بدلا من 1.4 77.39 ريال سعودي السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

ابل ايفون 13 بسعة 128 جيجا بايت باللون الازرق يكون السعر.042.61 ريال سعودي بدلا من 3.042.6 ريال سعودي وسعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

هونر ماجيك 5 برو بسعة 512 جيجا بايت و 12 جيجا بايت رام باللون الأخضر يكون السعر 2.433.91 ريال سعودي بدلا من 3.825.21 ريال سعودي.

هونر اكس 9 اي بسعة 256 جيجابايت و 8 جيجا بايت رام يكون السعر 912.17 ريال سعودي بدلا من 1. 216 ريال سعودي.

هونر اكس 8 اي بسعة 128 جيجابايت و 8 جيجا بايت رميه يكون السعر 477.69 ريال سعودي بدلا من 825.21 ريال سعودي.

عروض جرير على جوالات هواوي