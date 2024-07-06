أبحث عن اسمك الآن.. أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024، أشارت مصادر وزارية موثوقة إلى اقتراب موعد الإعلان عن قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة السابعة، والتي كانت محل اهتمام كبير في الآونة الأخيرة، أكدت الوزارة أن عملية إعداد ومراجعة هذه القوائم تتم بسرعة ودقة لضمان توفير الخدمة بشفافية وعدالة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المتوقع أن تشمل القوائم القادمة عدداً كبيراً من المواطنين المستحقين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن أسمائهم واحتسابهم ضمن البرنامج الاجتماعي، ويمكنك الحصول على قوائم الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في العراق عبر اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع منصة مظلتي على الويب.

ثم قم بإدخال بيانات الدخول الخاصة بك للصفحة التالية على المنصة.

اختر الوجبة السابعة من بين الخدمات الاجتماعية المتاحة.

قم بتسجيل جميع التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن الوجبة رقم سبعة.

اضغط على زر “بحث”.

ستتمكن من الحصول على قوائم المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق بعد ذلك.

الرعاية الاجتماعية في العراق

الرعاية الاجتماعية تمثل إحدى البرامج الأساسية التي تقدمها وزارة العمل في العراق، كجزء من جهودها الرامية إلى دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، تبرز وزارة العمل في العراق بفضل برامجها الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، حيث تعزز هذه البرامج دور الدولة في تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

متى موعد الإعلان عن الوجبة السابعة في العراق

أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأخر وصول الوجبة السابعة بشكل كبير مقارنة بالوجبات الأخرى التي صدرت مؤخرًا، ومع ذلك، تؤكد الوزارة على بذل جهود مضاعفة في الوقت الحالي لضمان ظهور الوجبة السابعة خلال الأيام القادمة، هذا الظهور المتأخر للوجبة السابعة يعد أمرًا هامًا، حيث سيتمكن جميع المواطنين في مختلف أنحاء العراق من الاستفادة منها ومعرفة أسمائهم بدقة.