التحديث الجبار وصل .. تحديث واتساب عمر الوردي ضد الحظر 2024.. خلاص انتهى زمن الحظر

من أبرز التحديثات التي نزلت على الواتساب العادي هو تحديث واتساب عمر الوردي ضد الحظر، ويعد محسن هذا التطبيق والعقل المبدع له هو عمر باذنب، حيث تم وضع الكثير من الصفات والمميزات إليه مع التقدم الدائم في تحسين الجولات الذكية، وتم إطلاق النسخة الأخيرة منه بمدة صلاحية أربعة أشهر، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

تحديث واتساب عمر الوردي ضد الحظر

يعتبر تحديث واتساب عمر الوردي ضد الحظر نسخة مطورة ومعدلة من واتساب عمر 2024، وذلك بعد وضع الكثير من المميزات في هذه النسخة، من أبرزها التالي:

يستطيع الشخص تفعيل خاصية اهتزاز الجوال عند استلامه لرسالة قام بإخفائها، وذلك عن طريق الإعدادات الداخلية للتطبيق.

يمكنه أن يخفي أخر ظهور له على تطبيق الواتساب لأشخاص معينة أو بصورة مطلقة.

يعد هذا التطبيق مجاني حيث يمكنك تحميله على هاتفك دون دفع أي رسوم.

يتيح هذا التطبيق العديد من الأشكال على الشاشة الأساسية يمكن تغييرها في هذا التطبيق.

تستطيع تفعيل الوضع الليلي على هذا التطبيق مما يجعله مريح أكثر للعينين.

يمكنك تبديل الخلفيات والثميات بالإضافة إلى تغير لون الواجهة، ويرجع ذلك بسبب وجود عدد كبير من الثيمات.

قفل التطبيق بواسطة رقم سري تقوم أنت بوضعه أو عن طريق بصمة الأصبع.

إخفاء العلامتين الصح التي توضح قرائتك للرسالة.

أنواع نسخ واتس اب عمر

يعتبر واتساب عمر نسخة معدلة من الواتساب العادي الذي يوجد به الكثير من الصفات التي غير متوفرة في الواتساب العادي، ويوجد الكثير من الأنواع المتنوعة من واتساب عمر وكل نوع منه يحتوي على مميزات متنوعة تناسب احتياجات كافة المستخدمين، ويعد واتساب عمر الأزرق هو أبرز أنواع واتساب عمر.