“مبروك للفائزين” أسماء الفائزين بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم لشهر يوليو 2024

مسابقة الحلم هي برنامج تلفزيوني مشهور يعرض على قناة MBC ويمنح المشاهدين فرصة فريدة للمشاركة والإجابة على أسئلة ثقافية متنوعة للفوز بجوائز مالية ضخمة تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، تتيح المسابقة المشاركة للجميع من جميع أنحاء العالم لتجربة رحلة ممتعة مليئة بالمفاجآت والجوائز القيمة، وفي هذا السياق سنوضح أسماء الفائزين بجائزة 100 ألف دولار لشهر يوليو 2024، كما سنوضح أرقام الاشتراك في المسابقة.

أسماء الفائزين بجائزة 100 ألف مسابقة الحلم لشهر يوليو

أعلن الصحفي الشهير مصطفى الآغا عن اسم الفائز في مسابقة الحلم لشهر يوليو 2024 مساء السبت، حيث فاز المتسابق علي محمد زيلعي بجائزة 100 ألف دولار أمريكي، إذ يتم منح تلك الجائز كل شهر لمتسابق واحد، كما يتم منح جائزة مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك المشاركة في سحب مسابقة الحلم على الجائزة الكبرى عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” أو “reve” إلى الرقم المخصص لبلدك، وأرقام الاشتراك كالتالي:

مصر: 95458.

المملكة العربية السعودية: 755505 (زين)، 650444 (موبايل)، 313131 (ليبار).

البحرين: 94000 (شركة بتلكو)، 98885 (شركة فيفا).

العراق: 2770(زين)، 2180(كورك)، 2266(الآسيوية).

الكويت: 4141.

سوريا: 1555.

تونس: 85819.

لبنان: 008821622775627.

عمان: 90434.

الأردن: 98880 (أورانج).

المغرب: 9669 (نوي)، 9669 (أورانج).

الإمارات: 5544.

يمكن المشاركة في مسابقة الحلم من أي مكان في العالم عبر أحد الرقمين التاليين: 0088216101092 أو 00821622775627.

تطبيق مسابقة الحلم 2024

يمكنك الانضمام إلى مسابقة الحلم من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية: