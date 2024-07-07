“مبروك للفائزين” أسماء الفائزين بجائزة 100 ألف دولار في مسابقة الحلم لشهر يوليو 2024

مسابقة الحلم هي برنامج تلفزيوني مشهور يعرض على قناة MBC ويمنح المشاهدين فرصة فريدة للمشاركة والإجابة على أسئلة ثقافية متنوعة للفوز بجوائز مالية ضخمة تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، تتيح المسابقة المشاركة للجميع من جميع أنحاء العالم لتجربة رحلة ممتعة مليئة بالمفاجآت والجوائز القيمة، وفي هذا السياق سنوضح أسماء الفائزين بجائزة 100 ألف دولار لشهر يوليو 2024، كما سنوضح أرقام الاشتراك في المسابقة.
أسماء الفائزين بجائزة 100 ألف مسابقة الحلم لشهر يوليو
أعلن الصحفي الشهير مصطفى الآغا عن اسم الفائز في مسابقة الحلم لشهر يوليو 2024 مساء السبت، حيث فاز المتسابق علي محمد زيلعي بجائزة 100 ألف دولار أمريكي، إذ يتم منح تلك الجائز كل شهر لمتسابق واحد، كما يتم منح جائزة مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري.
تهانينا للفائز المحظوظ! علي محمد زيلعي بفوزه بـ100 ألف دولار من الحلم#أنــت_الــمليونــير#mbcdream#حلم#المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/UngdvaDHBP
— الحلم (@Dream_MBC) July 6, 2024
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكنك المشاركة في سحب مسابقة الحلم على الجائزة الكبرى عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” أو “reve” إلى الرقم المخصص لبلدك، وأرقام الاشتراك كالتالي:
- مصر: 95458.
- المملكة العربية السعودية: 755505 (زين)، 650444 (موبايل)، 313131 (ليبار).
- البحرين: 94000 (شركة بتلكو)، 98885 (شركة فيفا).
- العراق: 2770(زين)، 2180(كورك)، 2266(الآسيوية).
- الكويت: 4141.
- سوريا: 1555.
- تونس: 85819.
- لبنان: 008821622775627.
- عمان: 90434.
- الأردن: 98880 (أورانج).
- المغرب: 9669 (نوي)، 9669 (أورانج).
- الإمارات: 5544.
- يمكن المشاركة في مسابقة الحلم من أي مكان في العالم عبر أحد الرقمين التاليين: 0088216101092 أو 00821622775627.
تطبيق مسابقة الحلم 2024
يمكنك الانضمام إلى مسابقة الحلم من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية:
- تنزيل وتثبيت التطبيق على هاتفك الذكي من متجر Google Play أو متجر Apple App Store.
- ابحث عن تطبيق مسابقة الحلم واضغط على تحميله.
- أنشأ حسابا خاصا بك.
- إدخال بياناتك الشخصية اسمك ورقم هاتفك.
- ادخل معلومات صحيحة.
- اضغط على زر “شارك”.
- قراءة السؤال اليومي.
- إدخال إجابتك في الأماكن المخصصة لها.
- اضغط على زر “إرسال”.