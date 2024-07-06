تردد قناة وناسة كيدز 2024 لمتابعة كامل أناشيد وأغاني الأطفال الحصرية

قناة وناسة هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع، تأسست القناة لتلبية احتياجات الأطفال من جميع الفئات العمرية، وتعتبر واحدة من القنوات الرائدة في مجال التعليم والترفيه للأطفال في العالم العربي، تتميز قناة وناسة ببرامجها المبتكرة والمسلية التي تساعد على تعزيز المهارات اللغوية والاجتماعية والفنية للأطفال، كما تشجع على الاكتشاف والإبداع من خلال استخدام تقنيات تفاعلية وتعليمية حديثة، تهدف القناة إلى تقديم بيئة آمنة ومسلية للأطفال لتعزيز تطويرهم الشامل والمستدام.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

بالتزامن مع حلول الإجازة الصيفية، تتجه العديد من الأمهات إلى البحث عن ترددات قنوات الأطفال لتوفير محتوى تعليمي وترفيهي لأطفالهن خلال فترة الإجازة، من بين أشهر هذه القنوات، تبرز قناة وناسة التي حازت على إعجاب الأطفال بفضل تقديمها لمزيج رائع من الأغاني التعليمية والترفيهية، هذه القناة ليست فقط محط اهتمام الصغار، بل إنها تجذب انتباه الكبار أيضا لما تحتويه من أغاني سهلة وبسيطة، ما يجعلها وسيلة فعالة للتعلم والترفيه في وقت واحد.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

لمن يرغب في استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

كيفية استقبال تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الاستقبال

إذا كنت ترغب في ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يرجى اتباع الخطوات التالية: