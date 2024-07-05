اليكــــم رابط نتائج سلطنة عمان 2024 خلال البوابة التعليمية home.moe.gov.om + تطبيق ولي الأمر.. طلعها بالدرجــــات

نتائج سلطنة عمان 2024 حيث تُعد البوابة التعليمية المنصة الإلكترونية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم في عمان، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد. تشمل هذه الخدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب لعام 2024، استخراج الشهادات، وطباعة الوثائق التعليمية، يستفيد من هذه البوابة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون في أي وقت ومن أي مكان.

نتائج سلطنة عمان 2024

تُتيح البوابة خدمات متنوعة مثل استخراج تقارير أداء الطلاب من الصف الأول حتى الحادي عشر، وتقديم خدمة “مدرستي” لأولياء الأمور لمتابعة التحصيل الدراسي لأبنائهم عبر الرسائل النصية،كما توفر مكتبة رقمية تحتوي على جميع الكتب والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى تطبيقات مجانية لدعم عملية التعلم.

تبدأ عملية معرفة نتائج سلطنة عمان 2024 بتحديد مواعيد امتحانات دبلوم التعليم العام لضمان سلاسة سيرها. بعد انتهاء الامتحانات، تُصحح الإجابات بدقة ويُعلن عن النتائج رسميًا بعد التحقق من صحتها، إذا كان الطالب غير راضٍ عن نتيجته، يمكنه تقديم طلب اعتراض خلال فترة محددة لإعادة التصحيح.

رابط البوابة التعليمية

تشمل الخدمات الأخرى برنامج استقبال الطلبة لتوعية الطلاب بأساليب التحصيل الدراسي الجيدة وتهيئتهم نفسيًا واجتماعيًا، وخدمة “زاويتي التعليمية” التي تضم امتحانات سابقة .وأنشطة تقويمية. كما تتضمن بنك أسئلة لجميع المواد الدراسية مع نماذج الإجابات، وخدمة الاطلاع على ملف الطالب الدراسي، والجدول المدرسي، وإدخال خيارات المواد الاختيارية عبر البوابة، والاطلاع على نتائج الطلاب والشهادات.

اذا يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب واستخراج الشهادات عبر البوابة التعليمية في سلطنة عمان بسهولة من خلال الخطوات التالية: