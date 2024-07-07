تعليم الأخلاقيات والسلوك الجيد عبر تردد طيور الجنة اناشيد واغاني متواصلة 24 ساعة للأطفال

يبحث الكثيرون في الدول العربية عن أحدث تردد لقناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات، حيث تعد من أكثر القنوات المطلوبة والأفضل حيث يقوم الآباء بالبحث عن هذه القناة نظراً لأنها تقوم بعرض مجموعة من البرامج الممتعة للأطفال، بالإضافة إلى أشهر أغاني الأطفال التي نشأ عليها العديد من الأولاد منذ فترة طويلة وفي السطور التالية سنقدم لكم أحدث تردد لقناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية، كما سنذكر كذلك خطوات ضبط القناة.

تردد قناة طيور الجنة

تم إطلاق قناة طيور الجنة الفضائية في عام 2008 ومنذ ذلك الحين حققت نجاحًا كبيرًا، رغم وجود العديد من قنوات الأطفال الأخرى تتميز طيور الجنة بتقديم محتوى فريد من الأغاني والأناشيد التي تركز على الجوانب الدينية، مما يساعد الأمهات في تنشئة أطفالهن على السلوكيات الجيدة والصفات الحسنة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم العقلية والفكرية لذلك تلتزم القناة باختيار محتوى هادف ومفيد للأطفال، وتتميز أيضًا بعرضه بطريقة مبسطة وسهلة عبر أطفال موهوبين في مجالات متنوعة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات عبر البيانات التالية:

يمكن ضبط قناة طيور الجنة على الريسيفر باستخدام التردد 11315.

وذلك بالإضافة إلى استخدام معامل تصحيح الخطأ بنسبة ¾.

بالنسبة للاستقطاب، فهو رأسي.

وأخيرا مع إضافة معدل الترميز 27500.

تردد قناة الجنة على عرب سات

يمكن أيضًا استقبال قناة طيور الجنة عن طريق القمر الصناعي عرب سات باستخدام المعلومات التالية:

أولا التردد هو 11274

هذا بالإضافة إلى معامل الاستقطاب عمودي.

وايضا معامل تصحيح الخطأ ⅚.

وأخيرا مع معدل الترميز فهو 27500.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة

يمكن ضبط قناة طيور الجنة عبر اتباع الآتي: