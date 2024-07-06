“مرح وضحك 24 ساعة” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 علي جميع الأقمار الصناعية متعة لا تنتهي للأطفال

تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أكثر قنوات الأطفال نجاحا وشهرة في الوطن العربي، حيث تعرض برامج ترفيهية ممتعة تشمل المسلسلات الكرتونية الطريفة للأطفال، تميزت القناة ببثها للمسلسل الكوميدي الشهير “توم وجيري” الذي حاز على إعجاب الجماهير وساهم في زيادة شهرة القناة بشكل كبير، يحرص الأمهات والآباء في مصر على متابعة أطفالهم لكل ما تقدمه القناة خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية، نقدم لكم أحدث تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

تقوم تردد قناة توم وجيري ببث محتوى رائع ومتنوع يجذب انتباه الأطفال حيث تعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الكرتونية الشهيرة والأغاني الترفيهية الممتعة، للاستمتاع بمشاهدة القناة على القمر الصناعي نايل سات إليكم تفاصيل التردد:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

تتميز قناة توم وجيري بقلة الإعلانات المزعجة مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة، كما تقدم القناة محتوى تعليميا وثقافيا عبر البرامج التعليمية وأغاني الحروف والأرقام، وتعلم الأطفال الصفات الجيدة والمبادئ الصحيحة، يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

طريقة ضبط قناة توم وجيري

تشهد محركات البحث زيادة في الأسئلة حول الترددات الجديدة لقناة توم وجيري لهذا العام لمتابعة أحدث البرامج وأفلام الكرتون، يمكنكم متابعة القناة فور تنزيلها واستقبالها على التردد الجديد عبر اتباع الخطوات التالية: