تحديث واتساب بلس مجانا ضد الحظر بدون اعلانات ⭐⭐⭐ابلــود جـــامد).. سابــق كل صحابك وفك بلوك رقمــك

تحديث واتساب بلس WhatsApp Plus الأزرق يُعد تحديثاً مهماً إلى الإصدار V30.30 الذي تم إطلاقه اليوم. يمكنك العثور على روابط جميع التحديثات على موقع المطور الرسمي، أبو صالح، حيث يتوفر التطبيق بشكل مجاني وبدون إعلانات، يقدم WhatsApp Plus ميزات متقدمة لم يتم تضمينها في الإصدار الأصلي من WhatsApp، مثل قفل التطبيق، ومنع حذف الرسائل، وإخفاء الصواني، والمظهر، والإيصالات الزرقاء، والعديد من الميزات الأخرى التي تعزز تجربة المستخدم في التواصل الاجتماعي بشكل مريح ومتطور.

تحديث واتساب بلس

يحتوي برنامج WhatsApp Plus على أكثر من سبعمائة ثيم، ويقوم بحفظ وتنظيم الثيمات بنفسه دون الحاجة لحفظها يدويًا، يوفر التطبيق مجموعة واسعة من الرموز التعبيرية والملصقات، بما في ذلك نماذج Google Hangouts، لكن يجب أن يكون لدى الطرف الآخر أيضًا WhatsApp Plus لرؤيتها، كما يتضمن المزيد من الميزات التي تكون أهمها:

يتيح WhatsApp Plus خيارات إخفاء الظهور، مما يتيح للمستخدمين الحرية في عدم الظهور أونلاين كما يمكن مشاركة الملفات بحجم يصل إلى خمسين ميجا بايت، وهي ميزة غير متوفرة في النسخة الأصلية من WhatsApp. يتضمن التطبيق ميزات إضافية مثل منظف الدردشات، إخفاء التسجيل، والرد التلقائي المتاح عادةً فقط في WhatsApp Business. كما يوفر خيارات متعددة للخلفيات، وسجل النشاطات، وأنواع الخطوط المختلفة. يمكن لمستخدمي WhatsApp Plus مشاركة الصور والفيديوهات بجودة عالية، بما في ذلك الفيديوهات التي تتجاوز مدتها ثلاثين ثانية والملفات الصوتية التي تصل إلى مائة ميجا بايت.

تطبيق WhatsApp Plus APK

تطبيق WhatsApp Plus APK يوفر ميزات متقدمة تسمح للمستخدمين بتخصيص تطبيقهم بالطريقة التي يرغبون بها، بما في ذلك إضافة هيئة خارجية لملفاتهم الشخصية ونوافذ الدردشة، يتميز البرنامج بإضافة العديد من الميزات غير المتوفرة في الإصدار الرسمي من WhatsApp، مما يجعله خياراً جذاباً للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة مخصصة ومتطورة.

يتيح WhatsApp Plus للمستخدمين إمكانية إخفاء الظهور، وتغيير الثيمات، والاستفادة من ميزات مشابهة لـ GBWhatsApp، مما يجعله أداة مفيدة للتواصل الاجتماعي بسهولة وبأسلوب مريح، للتحميل الآمن والأخير لتطبيق WhatsApp Plus APK، يمكنك زيارة المصدر الأصلي من التطبيق.