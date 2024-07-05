افضل الاغاني المسلية للأطفال هينشغلوا فيها ليل ونهار استقبل الآن تردد قناة كراميش

في فترة الاجازة الصيفية، يبدأ الكثير من الأمهات والآباء البحث عن تردد قناة كراميش وناسة على نايل سات حيث تتميز هذه القنوات بكونها تتفوق على غيرها من قنوات الأطفال، حيث تعرض محتوياتها بجودة عالية طوال اليوم ودون أي انقطاع أو تشويش كما أنها تقدم مجموعة متنوعة من الأناشيد التي تنال إعجاب الكثير من الأطفال بمختلف أعمارهم وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

ضبط تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

عبر التردد الجديد لقناة كراميش على النايل سات والعرب سات، يستطيع الأهل ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم للاستمتاع ببرامج عالية الجودة ومفيدة لأطفالهم وفيما يلي سنذكر تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش على نايل سات

التردد: 11429.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش على عرب سات:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط قناة قناة كراميش 2024

الدخول على القائمة.

إختيار الإعدادات.

من ثم قم بتحديد البحث عن القنوات.

بعد ذلك قم بادخل التردد الجديد والاستقطاب.

بعد ذلك اضغط على أيقونة بحث.

ثم انتظر البحث ثم اضغط حفظ.

بذلك ستجد القناة في نهاية القائمة.

برامج قناة كراميش

تعرض القناة أفلام رسوم متحركة تجذب انتباه الأطفال وهي قناة مجانية تعرض محتواها على مدار الساعة، وتتمتع أيضاً بتقديم برامج تعليمية تساعد في توعية الأطفال بحياتهم اليومية من أبرز برامج القناة:

برنامج كركبة.

برنامج سهران.

برنامج سيبك من أساليبك.

برنامج سايلنت.

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