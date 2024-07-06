رسميا.. إعلان موعد نتائج بكالوريا الجزائر 2024 || ورابط الاستعلام عن النتيجة bem.onec.dz

أصبحت نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر محط اهتمام وانتظار شديد من قبل الكثير من الطلاب، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد إعلانها خلال الشهر الجاري، حيث انتظر الطلاب بفارغ الصبر هذه النتائج التي تمثل مفتاح دخولهم إلى مرحلة جديدة من حياتهم الدراسية والمهنية، يأتي هذا الإعلان في ظل توتر وحماس كبيرين بين الطلاب الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائجهم ومعرفة مدى جهدهم واجتهادهم خلال السنة الدراسية.

موعد نتائج بكالوريا الجزائر 2024

ذكر الوزير في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه سيتم الكشف عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2024 يوم 20 يوليو/تموز، وفقًا لصحيفة “النهار” الجزائرية، شارك أكثر من 862 ألف طالب في امتحانات دورة 2024، وينتظرون بفارغ الصبر موعد الإعلان عن النتيجة، تجدر الإشارة إلى أن هذه السنة شهدت اعتماد سياسة اختبار “الورقة البيضاء”، التي أثارت تفاعلًا وتحديًا كبيرًا بين الطلاب والأساتذة على حد سواء.

لا شك أن هذا الإعلان المنتظر سيكون بمثابة لحظة حاسمة في حياة العديد من الطلبة، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج جهدهم وتفانيهم خلال فترة الامتحانات، انتظروا يوم 20 يوليو/تموز لمعرفة مصيرهم الدراسي.

نتائج بكالوريا الجزائر 2024

يعتبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات واحدًا من أبرز المواقع التعليمية في الجزائر التي تسمح بالاطلاع على نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية. سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا لعام 2024 عبر الموقع وفقًا للإجراءات التالية:

الدخول إلى رابط موقع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات.

تسجيل الدخول عبر الموقع يتطلب إدخال الرقم السري واسم المستخدم.

قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك.

قم بتحديد الولاية التابع لها.

قم بحل المعادلة الرياضية الموجودة أمامك.

وأخيرا اضغط على زر عرض النتيجة.