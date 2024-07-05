“هيتسلوا من غير عياط!!”.. تردد قنوات الاطفال 2024 “طيور الجنة، كراميش، وناسة، ميكي” لمشاهدة كرتون وبرامج الاطفال

تردد قنوات الاطفال 2024، من خلال ضبط تردد قنوات الاطفال 2024 يمكن لجميع الاطفال مشاهدة افلام ومسلسلات الكرتون التي تعمل على تسليتهم على مدار اليوم، حيث تعد تلك الافلام وسيلة من وسائل مخاطبة عقولهم التي تساعد في تربيتهم وتعليمهم واكسابهم الكثير من الصفات الحسنة، وكذلك تعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية التي تساعدهم كثيرا، وبذلك فهي وسيلة تعليمية أيضا، واليكم اجدد الترددات.

تردد قنوات الاطفال 2024

والآن نقدم لكم مجموعة من تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات التي تعمل على مدار الساعة مقدمة مجموعة من الافلام والمسلسلات الكرتونية الممتعة على مدار اليوم ودون انقطاع، مثل:”حلقات كارتون توم وجيري، وطرزان، السمكة نيمو، الجميلة والوحش”، كما يتم عرض مجموعة من برامج الاطفال والاناشيد الدينية التي تسعى لتعريف الطفل بقواعده واساسيات ديننا الاسلامي الحنيف، وكذلك مجموعة من الاغاني التي تعتمد على الرسوم المتحركة، واليكم تردد قنوات الاطفال الجديدة 2024:

تردد قناة سبونح بوب: 12500 معدل ترميز 27500 الجودة hd – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة كراميش: 11645 أفقي معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة هدهد: 11641 أفقي معدل ترميز 27500 الجودة hd – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة طيور الجنه: 11393 عمودي معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة طيور بيبي: 11396 عمودي معدل ترميز 27500 الجودة hd – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ميكي: 11528 أفقي معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية: 11645 أفقي معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 8/7.

تردد قناة MBC 3 للأطفال: 11475 رأسي معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سمسم: 11483 أفقي معدل ترميز 27500 الجودة hd – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة طيور الجنة:

تردد القناة: 11274

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة استقبال تردد قنوات الاطفال 2024

ويمكنك تنزيل القنوات على جهاز الريسيفر من خلال اتباع ما يلي: