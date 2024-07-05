استغل الاجازة ونزل وناسة.. تردد قناة وناسة كيدز الجديد على نايل سات وعرب سات.. نزلها وخلي الاولاد تتمتع

قناة وناسه هي إحدى القنوات الفضائية العربية المتخصصة في عرض المحتوى الترفيهي والموسيقي، تأسست في عام 2007 على يد مجموعة MBC مركز تلفزيون الشرق الأوسط، وهي تعتبر من القنوات الرائدة في تقديم الموسيقى والفيديوهات الموسيقية باللغة العربية، في مقال اليوم سوف نوفر لكم تردد قناه وناسه على نايل سات عرب سات.

أهداف قناة وناسة

تهدف قناة وناسه إلى تقديم محتوى ترفيهي مميز يستهدف الشباب العربي بشكل خاص. تركز القناة على عرض أحدث الأغاني والفيديوهات الموسيقية، بالإضافة إلى برامج تلفزيونية ترفيهية ومسلية.

برامج ومحتويات القناة

تضم قناة وناسه مجموعة متنوعة من البرامج، منها:

الفيديوهات الموسيقية: عرض أحدث وأشهر الفيديوهات الموسيقية العربية. البرامج الترفيهية: برامج حوارية مع الفنانين والموسيقيين، وعروض تقديمية للأغاني الجديدة. البث المباشر: نقل مباشر لبعض الأحداث الموسيقية والحفلات الغنائية. المسابقات: تنظيم مسابقات للمواهب الشابة في مجال الغناء والموسيقى. ايضا ساهمت قناة وناسه بشكل كبير في تعزيز مكانة الموسيقى العربية وانتشارها، كما أنها أصبحت منصة مهمة للفنانين الجدد لعرض مواهبهم والوصول إلى جمهور واسع. تعتبر القناة أيضا مصدر إلهام للعديد من الشباب الذين يرغبون في دخول عالم الفن والموسيقى.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي العرب سات