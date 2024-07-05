“سجل الآن” كيفية تسجيل طفل في نظام نور 1446 رياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية السعودية

أتاحت وزارة التعليم السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية ومن ضمنها خدمة تسجيل طفل في نظام نور 1446 جديد للعام الدراسي المقبل عبر نظام نور الإلكتروني وذلك بهدف التسهيل والتيسير على أولياء الأمور والاستفادة من التقنيات الحديثة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل الأطفال في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر نظام نور.

خطوات تسجيل طفل في نظام نور 1446

في ظل التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة السعودية أتاحت وزارة التربية والتعليم عملية تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور.

اضغط على قائمة تسجيل الأبناء.

اختر خدمة تسجيل الطلاب الجدد.

بعد ذلك قم بكتابة رقم هوية الطالب وتاريخ الميلاد.

حدد صلة القرابة.

ثم حدد جنسية الأم.

قم بكتابة وظيفة الأب.

اختر الصف من خلال اختيار مستوى رياض الأطفال.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

اختر المدرسة التي تريد التقديم فيها.

قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

اضغط على كلمة تسجيل.

شروط تسجيل الطلاب في رياض الأطفال 1446

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها لتسجيل الأطفال الجدد على نظام نور وهي:

أن يكون سن الطفل مناسب للالتحاق بالروضة.

أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني عبر نظام نور.

كذلك يجب أن يكون الطالب مقيم مع أسرته إقامة دائمة في المملكة السعودية.

أن يكون لدى الطفل شهادة ميلاد.

أن يكون الطفل حاصل على الجنسية السعودية.

يجب ان يتلقى الطفل كافة التطعيمات الصحية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الطلاب الجدد 1446

يجب تجهيز هذه الأوراق لتسجيل الطلاب الجدد: