“بخصم 30% jarir ” عروض جرير سامسونج وهواوي والهواتف الذكية “ألحق الخصم واشتري بالرخيص”

عروض جرير سامسونج التي تقدمها من وقت لآخر لكافة المواطنين في السعودية حتى يتمكنوا من شراء كافة الأجهزة الكهربائية بأقل الأسعار مع تقديم ضمان عليها حتى يطمئن العميل من جودتها وعمرها الافتراضي الطويل، لذلك تحرص مكتبة جرير بالسعودية على مشاركة كافة السعوديين والمقيمين والوافدين مناسباتها السعيدة من خلال تقديم عروض جبارة طوال العام للاستفادة منها وشراء أحدث الأجهزة والأدوات المنزلية بسعر معقول.

عروض جرير سامسونج

تقدم مكتبة جرير العديد من العروض بشكل مستمر على كافة هواتف سامسونج و شاومي وكذلك هواوي وأوبو والتي تكون كالتالي:

عروض هواتف سامسونج

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 5: وصل سعره حوالي 504.61 ريال سعودي وذلك بدلاً من 6433.91 ريال سعودي، ويتمتع بذاكرة تخزين 512 جيجابايت، ورامات 12 جيجا بايت، يتوافر منه اللون الكريمي.

هاتف سامسونج جالكسي اس 23: وصل سعره حوالي 1738.26 ريال سعودي وذلك بدلاً من 304.06 ريال سعودي، الذي يتمتع بذاكرة 256 جيجابايت، ورامات 8 جيجا بايت.

سامسونج جالكسي اس 23 الترا: وصل سعره في العرض حوالي 3.042.61 ريال سعودي وذلك بدلاً من 4.520.86 ريال سعودي، يتمتع بذاكرة تخزين 256 جيجابايت.

سامسونج جالكسي اس 24 الترا: وصل سعره حوالي 4.260 ريال سعودي وذلك بدلاً من 5.129.56 ريال سعودي، يتمتع بذاكرة تخزين 52 جيجابايت، ورامات 12 جيجا بايت.

عروض هواتف هواوي

هاتف هواوي بيورا 70 ألترا: وصل سعره في العرض حوالي 4086.09 ريال سعودي وذلك بدلاً من 4520.86 ريال سعودي، يتمتع بذاكرة تخزين 512 جيجابايت، ورامات 16 جيجابايت.

هاتف هواوي ميت أكس 3: وصل سعره حوالي 4346.96 ريال سعودي وذلك بدلاً من 6694.78 ريال سعودي، يتمتع بذاكرة تخزين 512 جيجابايت، ورامات 12 جيجابايت.

هاتف هواوي بيورا 70 برو: وصل سعره حوالي 43469.96 ريال سعودي وذلك بدلاً من 6694.78 ريال سعودي.

خصومات جرير على الهواتف الذكية

لقد حرصت مكتبة جرير على تقديم العديد من الخصومات على كافة الهواتف الذكية بمختلف أنواعها والتي تكون كالتالي: