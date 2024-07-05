مالك يا لولو ياعسل.. تردد قناة وناسة الجديد والجبار2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
مالك يا لولو ياعسل.. تردد قناة وناسة الجديد والجبار2024

تعد قناة وناسة هي عبارة عن قناة  رائعة و مميزة من ضمن القنوات الفضائية التي استطاعت أن تكتسب علي شهرة كبيرة وواسعة جدا، و هذا لأن الكثير من الأطفال و كذلك الكبار يحبون الاستماع لها و مشاهدتها، و تقوم قناة وناسة بالعمل على تقديم العديد من الأغاني و كذلك الأناشيد الرائعة و المميزة جدا، من أجل ذلك فإن العديد من أولياء الأمور يريدون البحث عن تردد قناة وناسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي مميزات قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك مشاهدة و الاستماع إلى قناة وناسة الرائعة و المميزة و تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و هذا عن طريق الخطوات و هى:

  • تردد قناة وناسة هو:11430.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • جودة القناة هي: SD.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة هي قناة رائعة و مميزة تعمل على تقديم العديد البرامج و الأناشيد للأطفال، و يحب  الكثير من الأطفال مشاهدة هذه القناة  الرائعة و المميزة، حيث تهدف قناة وناسة إلى تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية عند الاطفال، و التي تقوم كذلك بالعمل على تقديم مجموعة الأغاني الرائعة والمميزة هي شخصية لولو الرائعة و التي يعشقها الكثير من الأطفال و يقومون بتقليد أغانيها و كذلك تصرفاتها.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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