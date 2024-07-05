مالك يا لولو ياعسل.. تردد قناة وناسة الجديد والجبار2024

تعد قناة وناسة هي عبارة عن قناة رائعة و مميزة من ضمن القنوات الفضائية التي استطاعت أن تكتسب علي شهرة كبيرة وواسعة جدا، و هذا لأن الكثير من الأطفال و كذلك الكبار يحبون الاستماع لها و مشاهدتها، و تقوم قناة وناسة بالعمل على تقديم العديد من الأغاني و كذلك الأناشيد الرائعة و المميزة جدا، من أجل ذلك فإن العديد من أولياء الأمور يريدون البحث عن تردد قناة وناسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي مميزات قناة وناسة.
تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات
يمكنك مشاهدة و الاستماع إلى قناة وناسة الرائعة و المميزة و تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و هذا عن طريق الخطوات و هى:
- تردد قناة وناسة هو:11430.
- معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
- معدل ترميز القناة هو:27500.
- جودة القناة هي: SD.
مميزات قناة وناسة
قناة وناسة هي قناة رائعة و مميزة تعمل على تقديم العديد البرامج و الأناشيد للأطفال، و يحب الكثير من الأطفال مشاهدة هذه القناة الرائعة و المميزة، حيث تهدف قناة وناسة إلى تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية عند الاطفال، و التي تقوم كذلك بالعمل على تقديم مجموعة الأغاني الرائعة والمميزة هي شخصية لولو الرائعة و التي يعشقها الكثير من الأطفال و يقومون بتقليد أغانيها و كذلك تصرفاتها.