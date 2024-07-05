مالك يا لولو ياعسل.. تردد قناة وناسة الجديد والجبار2024

تعد قناة وناسة هي عبارة عن قناة رائعة و مميزة من ضمن القنوات الفضائية التي استطاعت أن تكتسب علي شهرة كبيرة وواسعة جدا، و هذا لأن الكثير من الأطفال و كذلك الكبار يحبون الاستماع لها و مشاهدتها، و تقوم قناة وناسة بالعمل على تقديم العديد من الأغاني و كذلك الأناشيد الرائعة و المميزة جدا، من أجل ذلك فإن العديد من أولياء الأمور يريدون البحث عن تردد قناة وناسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي مميزات قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك مشاهدة و الاستماع إلى قناة وناسة الرائعة و المميزة و تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و هذا عن طريق الخطوات و هى:

تردد قناة وناسة هو:11430.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

معدل ترميز القناة هو:27500.

جودة القناة هي: SD.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة هي قناة رائعة و مميزة تعمل على تقديم العديد البرامج و الأناشيد للأطفال، و يحب الكثير من الأطفال مشاهدة هذه القناة الرائعة و المميزة، حيث تهدف قناة وناسة إلى تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية عند الاطفال، و التي تقوم كذلك بالعمل على تقديم مجموعة الأغاني الرائعة والمميزة هي شخصية لولو الرائعة و التي يعشقها الكثير من الأطفال و يقومون بتقليد أغانيها و كذلك تصرفاتها.