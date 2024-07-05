بدائل الثانوية العامة.. تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024/2025 بعد الاعدادية

بعد إعلان تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024/2025 ازدادت الاستفسارات والبحث من قبل الطلاب وأولياء أمورهم عن مدارس التمريض لهذا العام، تعتبر هذه المدارس من الخيارات المفضلة لدى الكثير من الطلاب الذين يطمحون للانضمام إلى المجال الطبي.

مدارس التمريض توفر مسار تعليمي مميز للطلاب الراغبين في الحصول على تعليم متخصص يمكنهم من الدخول إلى المجال الطبي والتمريضي، يلتحق الطلاب بمدارس التمريض لتحصيل تعليم يجمع بين الجانب النظري والتدريب العملي المكثف، مما يضمن لهم اكتساب المهارات والمعارف الضرورية للعمل في القطاع الصحي.

تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024/2025

نقدم لكم عبر موقعنا الإخباري البديل تفاصيل تنسيق التمريض العسكري والعادي 2024/2025 في جميع المحافظات المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

محافظة القاهرة الكبرى: الحد الأدنى للقبول بلغ 225 درجة.

محافظة الإسكندرية: الحد الأدنى للقبول بلغ 218 درجة.

محافظة كفر الشيخ: الحد الأدنى للقبول بلغ 222 درجة.

محافظة دمياط: الحد الأدنى للقبول بلغ 205 درجات.

محافظة المنوفية: الحد الأدنى للقبول بلغ 225 درجة.

محافظة الشرقية: الحد الأدنى للقبول بلغ 228 درجة.

محافظة المنيا: الحد الأدنى للقبول بلغ 213 درجة.

محافظة أسيوط: الحد الأدنى للقبول بلغ 224 درجة.

محافظة سوهاج: الحد الأدنى للقبول بلغ 223 درجة.

محافظة الأقصر: الحد الأدنى للقبول بلغ 199 درجة.

محافظة أسوان: الحد الأدنى للقبول بلغ 208 درجات.

محافظة قنا: الحد الأدنى للقبول بلغ 208 درجات.

محافظة الوادي الجديد: الحد الأدنى للقبول بلغ 220 درجة.

محافظة شمال سيناء: الحد الأدنى للقبول بلغ 225 درجة.

تنسيق التمريض العادي 2024 / 2025

فيما يلي تنسيق القبول في مدارس التمريض العادي لعام 2024/2025 في مختلف المحافظات المصرية: