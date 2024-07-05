فرحة من هنا لبكرة لأصحاب المعاشات.. جدول صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر يوليو 2024

‏معاش تكافل وكرامة هو واحد من أشكال الدعم الخاصة بالحكومة المصرية والمقدمة بشكل محدد للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، الأشخاص الذين لا يمتلكون دخل ثابت في حياتهم وهذا المعاش بغرض عمل تكافؤ بين جميع الطبقات وخصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار الشديد، وفي الساعات الماضية انتشرت الكثير من الأخبار حول وجود زيادة جديدة مقدمة من الحكومة خاصة بعام 2024 على هذا المعاش ويتساءلون عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة.

جدول صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر يوليو 2024

‏الكثير من الأشخاص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في جمهورية مصر العربية بدأوا في التساؤل عن قيمة المعاش بعد إعلان الحكومة عن وجود زيادة جديدة على القيمة الخاصة بالمعاش وتكون المعاشات بعد الزيادة كالتالي:

‏الأسر التي كانت تحصل على معاش بقيمة 450 جنيه سوف تصبح قيمة المعاش 500 جنيه.

‏ومن كان يحصل على 480 جنيه سوف تصبح قيمة معاشه 552 جنيه.

‏أما عن المعاش ذات القيمة 550 جنيه سوف يصبح بعد الزيادة 600 جنيه.

‏والأسرة التي كانت تحصل على معاش 580 جنيه سوف يصبح المعاش بعد الزيادة 667 جنيه.

‏ومن كان معاشه 620 جنيه سوف يحصل على معاش 712 جنيه.

‏ أما من كان يحصل على معاش 650 جنيه سوف يصبح معاشه 700 جنيه.

‏إذا كان صاحب المعاش يحصل على 680 جنيه سوف يصبح المعاش بعد الزيادة 782 جنيه.

‏ومن كان يحصل على معاش بقيمة 800 جنيه سوف يصبح معاشه 920 جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024

‏قامت الحكومة المصرية بتحديد موعد ثابت لصرف معاشات تكافل وكرامة في جميع أنحاء المحافظات وذلك ليكون كل يوم 15 من كل شهر ميلادي دون أن يتم حدوث أي تعطيل أو تأخير لصرف الراتب إلا في حالة تعارض الموعد مع أي إجازة أو عطلة رسمية.