جيشك امتى .. مواعيد دخول الجيش حسب تاريخ ميلادك 2024 جهز نفسك يا دفعه

قد تساءل العديد من المواطنين المصريين عن مواعيد دخول الجيش حسب تاريخ ميلادك لعام 2024، حتى يتمكنوا من الاستعداد جيدًا قبل الموعد، كما حتى يبدأون في تجهيز الأوراق المطلوبة منهم، وقد قامت بالفعل القوات المسلحة المصرية بالإعلان في بيان رسمي لها على موقعها الرسمي عن مواعيد الدخول، حتى تتيح للمتقدمين إمكانية الاستعداد لأداء الخدمة العسكرية سواء كان الاستعداد مادي أو نفسي، حيث يواجه الشباب في الجيش حياة مختلفة تمامًا عن حياتهم العادية.

مرحلة دخول الجيش في مصر 2024

أوضحت القوات المسلحة المصرية مرحلة دخول الجيش في مصر لعام 2024 في بيان رسمي لها على موقع الإلكتروني الخاص بها، وهي:

بالنسبة لمواليد شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الذين لا يمتلكون مؤهلات سيكونون في مرحلة يوليو 2024

أما مواليد النصف الأول من أغسطس حتى يناير الذين يمتلكون مؤهلات عليا فهم ضمن مرحلة يوليو 2024 أيضًا.

كما أن الذين يمتلكون مؤهلات متوسطة فهم أيضًا ضمن مرحلة يوليو 2024.

مواعيد دخول الجيش حسب تاريخ ميلادك 2024

كما قد قامت القوات المسلحة أيضًا بالإعلان عن مواعيد دخول الجيش لعام 2024، حيث أن على الدفعة الجديدة أن تبدأ في التقديم من يوم 30 سبتمبر 2024، والدفعة الجديدة هي:

مواليد يناير وفبراير ومارس 2004 الذين حصلوا على مؤهل متوسط.

مواليد يناير وفبراير ومارس 2003، كما يمكن التقديم لمواليد السنوات الماضية الذين تأخروا على التقديم في الخدمة العسكرية.

المستندات المطلوبة للتقديم على الجيش 2024

يجب على كافة الأشخاص الذين هم ضمن الدفعة الجديدة للتقديم في الجيش المصري لعام 2024، مراعاة تقديم المستندات الرسمية التالية: