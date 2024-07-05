موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني.. و ماهو تردد قناة ATV التركية

يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يقومون بمشاهدة و بمتابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي عن موعد عرض الجزء الثاني منه، و ذلك حيث قد استطاع الجزء الاول من أن يمتلك قلوب كافة المشاهدين و المتابعين، و من الجدير بالذكر أنه قد حظي هذا المسلسل على شهرة واسعة و علي نجاح كبير و باهر و قد حقق ارقام كبيرة وأرباح خيالية، من أجل ذلك سوف نقوم في هذه المقالة بتوضيح متي سوف يكون موعد الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، و ما هي القنوات الناقلة له.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يقوم الكثير بالبحث عن القناة الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي من أجل القيام بتحميلها علي الجهاز، و تستطيع أن تقوم بمشاهدة و تحميل مسلسل صلاح الدين الأيوبي و مشاهدة الحلقات بشكل حصري، و ذلك علي قناة ATV التركية و ترددها هو:

تردد القناة هو: 10696.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معدل ترميز القناة هو:27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:6/5.

جودة القناة هي:HD.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي هو عبارة عن قصة حقيقية و ملحمة تاريخية و التي تقوم بتقديم قصة واقعية، و قد قام فريق الإنتاج بالاعلأن عن أنه من المقرر أن يتم عرض هذا المسلسل في خلال ثلاثة أجزاء، و ذلك لكي يتمكن فريق الإنتاج من القيام بعرض المسيرة الخاصة بالقائد العسكري صلاح الدين الأيوبي، و سوف يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني في وقت قريب علي الشاشة، و سوف يتم ذلك في خلال شهر أغسطس المقبل.