تأكيد طلب التسجيل لسنة أولى إبتدائي في الجزائر awlyaa.education.dz الدفعة الجديدة

قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالإعلان في بيان رسمي لها عن أنه يجب على من يمتلك طفل في الصف الأول الابتدائي عليه الإسراع بالتسجيل له، كما أن من قام بالتسجيل بالفعل يجب عليه تأكيد طلب التسجيل وطباعة إيصال التسجيل، لأن هذا الإيصال مهم للغاية عند التقديم في المدرسة، وقد تم فتح باب التسجيل للدفعة الجديدة في شهر يونيو السابق، حيث قد كان فتح من 6 إلى 15 يونيو لعام 2024.

دفعة الصف الأول الابتدائي الجديدة 2023-2024

تم فتح باب التقديم لدفعة جديدة من الطلاب الصغار وهي دفعة الصف الأول الابتدائي لعام 2023-2024، وتتمثل هذه الدفعة في كافة الأطفال المولودين بداية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لعام 2018، وقد تم فتح باب التسجيل من يوم 6 يونيو وحتى يوم 15 يونيو لعام 2024، ولذلك قد انتهى أولياء الأمور بالفعل من التسجيل لهذا العام.

خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي في الجزائر

في حال كنت تسجل طالب لأول مرة، وخصوصًا طلاب الصف الأول الابتدائي، يجب عليك مراعاة القيام ببعض الخطوات البسيطة حتى تسجل، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة فضاء أولياء الأمور والطلاب.

أدخل على قائمة التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي.

أكتب كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب المتقدم.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة أمامك.

أضغط على أيقونة إرسال الطلب.

ثم قم بطباعة طلب التسجيل.

شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي في الجزائر

حين ترغب في التسجيل لأحد أبناء المقبلين على الصف الأول الابتدائي، يجب عليك مراعاة توفير بعض الشروط والمعايير الموضحة من قبل وزارة التربية والتعليم الجزائرية، وهي: