اعرف المطلوب.. تنسيق مدارس مبارك كول بعد الاعدادية 2024 وأهم المزايا

في الفترة الحالية يبحث بعض الطلاب عن تنسيق مدارس مبارك كول بعد الاعدادية 2024 كبديل للتعليم الثانوي العام بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية وإعلان بعض المحافظات تنسيق الثانوية العامة، يفضل بعض الطلاب الالتحاق بالتعليم الفني يختار هؤلاء الطلاب مدارس مبارك كول لخوض تجربة تعليمية جديدة، تعتمد على التقنيات العملية، مما يضمن لهم فرص عمل متاحة بعد التخرج ومن هذا المنطلق، نقدم لكم عبر البديل مميزات وعيوب مدارس مبارك كول وبعض المعلومات المتعلقة بها.

تنسيق مدارس مبارك كول بعد الاعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق مدارس مبارك كول بعد الاعدادية 2024 في جميع المحافظات المصرية، حيث يمكن قبول الطالب بناء على الحد الأدنى من الدرجات المحددة لكل تخصص، فيما يلي تفاصيل التنسيق والحد الأدنى للقبول في مختلف التخصصات:

تخصص الإلكترونيات الصناعية (بنين وبنات): الحد الأدنى للقبول هو 240 درجة.

تخصص الفني الإداري (بنين وبنات): الحد الأدنى للقبول هو 230 درجة.

تخصص تكييف وتبريد: الحد الأدنى للقبول هو 225 درجة.

تخصص فني صيانة وإصلاح السيارات: الحد الأدنى للقبول هو 220 درجة.

تخصص التركيبات الكهربائية: الحد الأدنى للقبول هو 215 درجة.

تخصص صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة: الحد الأدنى للقبول هو 215 درجة.

تخصص ميكانيكا صيانة وإصلاح: الحد الأدنى للقبول هو 205 درجات.

تخصص ميكانيكا تركيبات: الحد الأدنى للقبول هو 205 درجات.

تخصص فني تشغيل ماكينات البلاستيك: الحد الأدنى للقبول هو 205 درجات.

تخصص فني الطباعة مبارك كول: الحد الأدنى للقبول هو 200 درجة.

تخصص سمكرة ودوكو السيارات: الحد الأدنى للقبول هو 195 درجة.

تخصص نجارة الأثاث: الحد الأدنى للقبول هو 195 درجة.

تخصص صباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات: الحد الأدنى للقبول هو 195 درجة.

تخصص الصناعات الغذائية (بنين وبنات): الحد الأدنى للقبول هو 190 درجة.

تخصص الملابس الجاهزة (بنين وبنات): الحد الأدنى للقبول هو 190 درجة.

مميزات مدارس مبارك كول

مدارس مبارك كول تقدم العديد من المزايا التي تجعلها خيارا مفضلا للطلاب الذين يرغبون في متابعة تعليمهم الفني.