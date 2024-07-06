استعلم الآن education.gov.tn.. معرفة نتائج مناظرة السيزيام 2024 تونس موقع وزارة التربية

معرفة نتائج مناظرة السيزيام من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الطلاب في تونس خلال تلك الفترة، حيث ينتظر الكثير من الطالبات والطلاب في كافة ولايات تونس عن نتائج المناظرة التي تعد فرصة مهمة للغاية للانتقال إلى المدارس الاعدادية النموذجية داخل تونس ويبحثون عن أفضل طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن تلك النتائج فور ظهورها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية التونسية، ولذلك تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف أكثر على كيفية استخراج نتائج مناظرة السيزنام 2024 في تونس.

معرفة نتائج مناظرة السيزيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم في تونس عن موعد ظهور نتائج مناظرة السيزنام 2024 وذلك من خلال مؤتمر رسمي قامت به الوزارة، حيث من المقرر أن تظهر النتائج يوم الاحد الموافق 7 من شهر يوليو الجاري لعام 2024 ويمكن لكافة الطلاب وأولياء الامور الدخول على الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية واستخراج النتائج بطريقة سهلة وسريعة للغاية.

الاستعلام عن نتيجة امتحان سيزيام في تونس

قامت وزارة التربية والتعليم داخل تونس بإطلاق رابط رسمي يمكن من خلاله معرفة نتائج مناظرة السيزنام 2024 في تونس ويكون ذلك من اتباع الخطوات التالية: