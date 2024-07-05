” التخصصات المطلوبة ” شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1446 عبر أبشر www.absher.sa

بعد أن تم فتح باب التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لعام 1446 منذ يوم الخميس الموافق يوم 20 يونيو لعام 2024 في تمام الساعة 10:00 صباحًا، قد تساءل كافة المواطنين السعوديين الذين يرغبون في التقديم على كلية الملك فهد الأمنية بعد الثانوية العامة عن شروط القبول في الكلية، وعن تخصصات الكلية أيضًا حيث تضم هذه الكلية أكثر من 160 تخصص في كافة المجالات، حتى تكون ملائمة لكافة رغبات الطلاب.

خطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1446

قد وفرت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي الخاصة بوزارة الداخلية السعودية طريقة إلكترونية للتقديم في كلية الملك فهد الأمنية لعام 1446، من خلال:

في البداية سيكون عليك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة أبشر

أضغط على أيقونة أبشر للأفراد.

من قائمة الخدمات الإلكترونية قم بالضغط على أيقونة التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية.

قم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

أضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1446

هناك بعض الشروط البسيطة التي يجب أن تتوفر لدى المتقدم حين يرغب في القبول من كلية الملك فهد الأمنية لعام 1446، وهذه الشروط هي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يمتلك المتقدم أي قضايا جنائية أو أخلاقية، وأن يتميز بحسن السيرة.

ألا يعاني المتقدم من أي أمراض يمكن أن تمنعه من أداء التدريبات العسكرية المفروضة عليه.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات.

عمر المتقدم يتراوح بين 17:22 عام.

ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

ألا يقل المجموع الكلي للمتقدم عن 65% في الاختبار التحصيلي.

تخصصات كلية الملك فهد الأمنية 1446

تضم كلية الملك فهد الأمنية لعام 1446 أكثر من 160 تخصص في كافة المجالات التي يمكن أن تريد الدخول فيها ومن هذه التخصصات، التخصصات التالية: