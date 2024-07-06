خصم 10%.. عرض مكتبة جرير السعودية على ايفون 15 برو ماكس بخصم 600 ريال سعودي والتقسيط على 36 شهر

عالم التكنولوجيا يشهد تطورات مثيرة، ولا شك أن هواتف أيفون 15 برو ماكس من جرير تعد دائما في الصدارة في عالم الهواتف الذكية و من بين أحدث الإضافات التي جذبت انتباه الملايين حول العالم هو ذلك الجهاز و تمثل هذه الطرازات الجديدة قمة التكنولوجيا والتصميم المبتكر مجسدة لرؤية شركة آبل في تقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها، ويأتي بتحديثات ملحوظة في الأداء والتصميم حيث يتميز بشاشة حجم كبير تقدم تجربة مشاهدة سلسة ومذهلة للصور والمقاطع بفضل دقة العرض العالية وألوانها الدقيقة.

عرض مكتبة جرير السعودية على ايفون 15 برو ماكس

مكتب جرير يعتبر واحدا من أبرز المكتبات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم عروض وتخفيضات جذابة على الهواتف المحمولة، خاصة هواتف شركة Apple التي تحظى بشعبية كبيرة في السوق السعودي ومن بين هذه العروض يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max يكون كالتالي:

تقسيط على 36 شهرا مع خصم يصل إلى 10%.

السعر قبل الخصم كالأتي: 5699 ريال سعودي.

السعر بعد الخصم كالتالي: 5099 ريال سعودي.

الخصم المقدم بين قبل وبعد للتخفيض كالآتي: 600 ريال سعودي.

القيمة الشهرية للدفع كالتالي: 235.97 ريال سعودي.

يوجد ضمان للهاتف يصل إلى الآتي: 24 شهرا.

مواصفات هاتف أيفون 15 برو ماكس

مواصفات هاتف أيفون 15 برو ماكس يتم البحث المستمر عليه من العملاء للشراء داخل العرض المقدم من شركة جرير وهو كالآتي: