خصم 10%.. عرض مكتبة جرير السعودية على ايفون 15 برو ماكس بخصم 600 ريال سعودي والتقسيط على 36 شهر

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
خصم 10%.. عرض مكتبة جرير السعودية على ايفون 15 برو ماكس بخصم 600 ريال سعودي والتقسيط على 36 شهر
عروض أيفون 15 برو ماكس من جرير

عالم التكنولوجيا يشهد تطورات مثيرة، ولا شك أن هواتف أيفون 15 برو ماكس من جرير تعد دائما في الصدارة في عالم الهواتف الذكية و من بين أحدث الإضافات التي جذبت انتباه الملايين حول العالم هو ذلك الجهاز و تمثل هذه الطرازات الجديدة قمة التكنولوجيا والتصميم المبتكر مجسدة لرؤية شركة آبل في تقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها، ويأتي بتحديثات ملحوظة في الأداء والتصميم حيث يتميز بشاشة حجم كبير تقدم تجربة مشاهدة سلسة ومذهلة للصور والمقاطع بفضل دقة العرض العالية وألوانها الدقيقة.

عرض مكتبة جرير السعودية على ايفون 15 برو ماكس

مكتب جرير يعتبر واحدا من أبرز المكتبات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم عروض وتخفيضات جذابة على الهواتف المحمولة، خاصة هواتف شركة Apple التي تحظى بشعبية كبيرة في السوق السعودي ومن بين هذه العروض يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max  يكون كالتالي:

  • تقسيط على 36 شهرا مع خصم يصل إلى 10%.
  • السعر قبل الخصم كالأتي: 5699 ريال سعودي.
  • السعر بعد الخصم كالتالي: 5099 ريال سعودي.
  • الخصم المقدم بين قبل وبعد للتخفيض كالآتي: 600 ريال سعودي.
  • القيمة الشهرية للدفع كالتالي: 235.97 ريال سعودي.
  • يوجد ضمان للهاتف يصل إلى الآتي: 24 شهرا.

مواصفات هاتف أيفون 15 برو ماكس

مواصفات هاتف أيفون 15 برو ماكس يتم البحث المستمر عليه من العملاء للشراء داخل العرض المقدم من شركة جرير وهو كالآتي:

المواصفاتالتفاصيل
خاصية الدفع اللاملامسي (NFC)مدعومة
نوع الشريحةNano SIM + eSIM أو Dual SIM
دعم الشبكات2G, 3G, 4G, 5G
الموادزجاج + إطار من معدن التيتانيوم
الوزن221 جرام
الأبعاد159.9 × 76.7 × 8.3 ملم
مقاومة الماء والغبارIP68 – مقاوم للماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة
الشاشةDynamic Island LTPO Super Retina XDR OLED، 6.7 إنش، دقة 1290×2796 بكسل، 120Hz، HDR10، Dolby Vision
الذاكرة والراميتوفر بـ 256GB/8GB، 512GB/8GB، 1TB/8GB
التوسعةغير مدعوم تركيب بطاقات ذاكرة خارجية
المعالجA17 Pro، Apple GPU 6-core graphics
الكاميرا الأمامية12MP، f/1.9، Auto HDR، Face ID
الكاميرا الخلفية48MP (f/1.8) + 12MP (f/2.8) + 12MP (f/2.2) + TOF 3D، OIS، 5X Optical Zoom
تصوير الفيديو4K@24/25/30/60fps، FHD@25/30/60/120fps
البطارية4422 مللي أمبير، شحن سريع 20 واط، شحن لاسلكي MagSafe 15 واط
الأمان والحمايةFace ID، مستشعرات متعددة
الصوتستيريو
المنافذUSB Type-C 3.0
الشبكات اللاسلكيةWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، Bluetooth 5.3، GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS

 

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معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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