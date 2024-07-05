سجل الان عبر موقع وكالة عدل.. تسجيل سكنات عدل وشروط المطلوبة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد بالعربي عن تفاصيل تم وضعها بشأن فتح موقع التسجيل في سكنات عدل بالجزائر وأوضح سيادته ان فتح وتفعيل الرابط استمارة سوف يكون متوفر أمام المواطنين للحصول على سكن مناسب في 5 يوليو 2024 من الساعة 9:00 مساء بتوقيت الجزائر وتم وضع عدة شروط التسجيل في سكنات عدل وسوف نتعرف على هذه الشروط وما هي خطوات التسجيل خلال هذا المقال.

موقع التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن التسجيل في سكنات عدل 3 إلكترونيا عبر المنصة الرقمية الخاصة تسجيلات عدل 3،حيث ان التسجيل يكون مرة واحدة بداية من 5 يوليو 2024 من الساعة 9:00 مساء الى 3:00 صباحا في اليوم التالي وايضا يستمر التسجيل في 6 يوليو من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء ولكن قبل التسجيل يجب الاطلاع على الشروط المطلوبة للقبول في سكنات عدل ثلاثة والتي تتمثل فيما يلي:

يجب ان يكون الشخص جزائري الجنسيه ويقيم بها بصفه دائمه.

ويجب ان يكون العمر لا يزيد عن 70 عام.

وأن يكون الدخل الشهري لا يتجاوز ستة أضعاف الأجر المطلوب.

ويجب ألا يكون للشخص مسكن مناسب له إلا يمتلك قطعة أرض صالحة للبناء.

ولا يكون له راتب من أي جهة دعم في الجزائر.

المستندات والاوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

يجب أن يتوافر واوراق تكون صحيحة ومطابقة للحقيقة التسجيل في سكنات عدل وتتمثل هذه المستندات على النحو التالي: