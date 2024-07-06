“اصنع حالة تزيد عن 30 ثانية”.. حمل واتساب الذهبي الآن من هنا واستمتع بمميزات خرافية

يبحث العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة عن طريقة لتحميل واتساب الذهبي على هواتفهم، ويرجع ذلك بسبب المميزات التي يتمتع بها تطبيق واتساب الذهبي عن باقي التطبيقات الأخرى، ويقدم هذا التطبيق العديد من المميزات أمام المستخدمين حيث يسهل عملية التواصل بين المستخدمين وبعضهم البعض عبر التطبيق.

طريقة تحميل واتساب الذهبي

يمكنك الحصول على تطبيق واتساب الذهبي بكل سهولة، حيث يجب عليك أولاً مسح الإصدار القديم من التطبيق الأصلي على هاتفك وعمل نسخة احتياطية قبل حذفه، ومن ثم يجب اتباع الخطوات التالية لتحميل التطبيق:

التأكد من الاتصال الجيد عبر الإنترنت.

الدخول على المتصفح وكتابة اسم التطبيق في شريط البحث.

الإنتظار حتى تظهر نتائج البحث ثم الدخول على الرابط الأول.

يجب تغيير بعض الإعدادات على جهازك: “السماح لتثبيت تنزيل الملفات من مصادر غير معروفة”.

اضغط على كلمة تحميل الموجودة أمامك في المتصفح.

الضغط على الملف الذي تم تحميله من أجل تثبيت البرنامج.

ادخل الآن على التطبيق برقم الهاتف واستمتع بمميزات التطبيق.

ما هي مميزات واتساب الذهبي؟

يتميز هذا التطبيق بالعديد من المميزات التي جعلته خياراً ممتازاً أمام معظم مستخدميه، حيث يتميز التطبيق بالتالي: